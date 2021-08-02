Финансовые новости
- |
- 02.08.21
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем денежных переводов в Украину продолжает расти и в июне превысил 1 млрд долларов
В июне 2021 года объем денежных переводов в Украину продолжил рост и составил 1 млрд 109 млн долларов, что на 16% больше, чем в июне 2020 (954 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Украины.
Так, сообщается, что всего за январь - июнь этого года объем частных денежных переводов составил 6 млрд 205 млн долларов, в прошлом году за этот же период было переведено 5 млрд 559 млн долларов.
За шесть месяцев 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 2 млрд 337 млн долларов, это на 121 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, по данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен. Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем - NovaPay, платежные организации АО "Укрпочта" и ООО "Украинская платежная система".
Национальный банк прогнозирует рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 8% до 13 млрд долларов по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом.
В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, клиенты банка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из- за рубежа $374, а отправляли по $517.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банковая рискует оказаться заложницей Чауса
|Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона
|Позитив недели. Реактивные снаряды «Тайфун-1» успешно отстрелялись на максимальное расстояние
|Иллюзия тишины. Как украинские ОРДЛО без большой войны становятся российскими
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.07.21
|Остаток средств на корсчетах банков 02.08.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.07.2021
|Объем денежных переводов в Украину продолжает расти и в июне превысил 1 млрд долларов
|Золото дешевеет после роста на прошлой неделе
|СМИ: американская компания с активами на $45 млрд инвестировала в биткоин
Это интересно
|НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
|Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе