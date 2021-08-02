Объем денежных переводов в Украину продолжает расти и в июне превысил 1 млрд долларов

В июне 2021 года объем денежных переводов в Украину продолжил рост и составил 1 млрд 109 млн долларов, что на 16% больше, чем в июне 2020 (954 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Украины.

Так, сообщается, что всего за январь - июнь этого года объем частных денежных переводов составил 6 млрд 205 млн долларов, в прошлом году за этот же период было переведено 5 млрд 559 млн долларов.

За шесть месяцев 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 2 млрд 337 млн долларов, это на 121 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, по данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен. Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем - NovaPay, платежные организации АО "Укрпочта" и ООО "Украинская платежная система".

Национальный банк прогнозирует рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 8% до 13 млрд долларов по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом.

В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, клиенты банка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из- за рубежа $374, а отправляли по $517.