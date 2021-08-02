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СМИ: американская компания с активами на $45 млрд инвестировала в биткоин
09:02 02.08.2021 |
Американская компания по управлению активами GoldenTree Asset Management инвестировала часть своего капитала в биткоин. Об этом пишет The Street со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, ее руководство также обсуждает найм специалистов в сфере криптовалютных инвестиций. В компании считают цифровое золото приемлемым диверсификатором портфелей, ориентированных на долговые ценные бумаги.
Под управлением GoldenTree находятся кредитные активы на сумму более $45 млрд. Основанная в 2000 году организация специализируется на высокодоходных облигациях, кредитах с левериджем (leveraged loans) и рисковых структурированных продуктах.
В ночь на 1 августа котировки биткоина поднялись выше $42 500 (на бирже Binance). На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи отметки $41 780.
В начале июля основатель и главный инвестиционный директор GoldenTree Стивен Тананбаум совместно с партнерами Дибом Салемом и Джозефом Наггара вложились в фонд венчурной компании Borderless Capital, ориентированный на токен HNT экосистемы Helium.
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