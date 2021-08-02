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Доллар 2 августа колеблется к евро и иене
08:54 02.08.2021 |
Курс доллара торгуется со слабой динамикой по отношению к другим мировым валютам в понедельник утром в ожидании статданных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 EEST курс евро к доллару рос до 1,1873 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,187 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,68 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,7 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 92,08 пункта.
На рынке американской валюты в понедельник утром наблюдается слабая динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании публикации статданных по США. Аналитики полагают, что индекс деловой активности в промышленности в стране в июле вырос до 60,8% с июньских 60,6%.
Кроме того, позднее в понедельник будет опубликована окончательная оценка индекса деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, которая может оказать влияние на курс евро к доллару. Аналитики не ожидают изменений по сравнению с предварительной оценкой, которая показала снижение показателя в июле до минимума за 4 месяца в 62,6 пункта с 63,4 пункта в июне.
Тем не менее, инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", который оказывает влияние на процесс восстановления экономики.
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