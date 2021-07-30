Аграрии на пару с иностранцами опустили доллар на межбанке

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В пятницу, 30 июля, безналичный курс доллара опустился на 6,5 копеек, и межбанк закончил неделю на 26,79-26,80 грн/$. Всего за месяц американская валюта потеряла 50 копеек.

На наличном рынке "американец" дешевел по-разному. На продаже его средний курс опустился на 2 копейки, а на покупке - сразу на 5-10:

* до 26,90-27,05 грн/$ - на продаже;

* до 26,55-26,80 грн/$ - на покупке.

На наличном рынке нет большой активности. Со вчерашнего дня оптовые наличные курсы просели с 26,93-26,97 грн/$ до 26,88-26,92 грн/$.

На межбанке целый день шла активная торговля, бизнес закрывал месяц. Объем сделок на Bloomberg подрос со вчерашних $164 млн до $181 млн. На торги выходил Нацбанк.

"На рынке было большое валютное предложение: доллар продавали зернотрейдеры, металлурги, госпредприятия. Иностранцы тоже продавали. Поэтому регулятору пришлось выходить на торги, чтобы сбалансировать рынок. В целом активный день получился", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Открывались торги на уровне вчерашнего закрытия - 26,83-26,86 грн/$, и с первых минут пошли активные валютные продажи, под давлением которых котировки скатились сначала на 26,81-26,84 грн/$, а затем и на 26,80-26,82 грн/$. После этих уровней на рынок вышел Национальный банк, чтобы межбанк не пробил психологический уровень в 26,80 грн/$.

Нацбанк выкупал доллар на уровне 26,81 грн/$ и приобрел, по оценке казначеев, $20 млн.

Благодаря этому котировки до обеда поднимались до 26,81-26,83 грн/$. Однако затем все равно отошли на 26,79-26,80 грн/$.

Из числа валютных продавцов выделяли государственный "Укрэксимбанк", "Креди Агриколь Банк", а также "Ситибанк", который известен активной работой с ОВГЗ (облигациями внутреннего госзайма). А среди покупателей называли в основном валютных спекулянтов, которые закрывали свои позиции (откупали доллар), чтобы закрыть месяц.

"НБУ утром показал себя, выровнял немного настроения, чтобы гривна сильнее не укреплялась. Сегодня рынок переваривал инфляционный отчет регулятора, его оценки и прогнозы. Также следили за балансом по продаже валюты под налоги и возмещением НДС", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нацбанк ухудшил свой прогноз по росту инфляции до конца 2021 года с 8% до 9,6%, со всплеском в третьем квартале до 11,2%, заложив в него рост тарифов на электроэнергию. Еще регулятор сообщил, что рассчитывает на увеличение ВВП Украины по итогам года на уровне 3,8%. А также на снижение безработицы с 10,5% до 9,1% и на увеличение реальной зарплаты на 8,7%.

Госказначейство выплатило в последний день месяца возмещений по НДС на 1,7 млрд грн, и общий объем выплат в июле приблизился к 9 млрд грн. Тем не менее, финансисты допускают, что у чиновников еще остались долги по этим перечислениям.

Минфин заявил на ближайший вторник, 3 августа, размещение пяти гривневых выпусков ОВГЗ:

* на 1 год, с лимитом 3 млрд грн;

* на 1,3 года, с лимитом 3 млрд грн;

* на 2,3 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит;

* на 5 лет, безлимит.

Финансисты пока не ждут большого спроса на долговые бумаги со стороны банков, которым подняли цены на рефинансирование Нацбанка. Но допускают небольшие покупки иностранцев.

На следующую неделю эксперты дают разные курсовые прогнозы. Многие допускают сохранение курсового коридора 26,80-26,90 грн/$, хотя есть и те, кто верит в укрепление гривны до 26,70 грн/$.

В то же время август может оказаться не ровным месяцем для валютного рынка. Если в первой половине допускают удешевление доллара, то во второй его курс может взлететь по мере активизации подготовки к отопительному сезону. Курс может быстро вернуться к 27,0 грн/$, а потом взять отметку 27,50 грн/$.

"Август - обычно месяц слома ревальвационного или спокойного периода. Активизируются импортеры под закупку товаров для старта нового сезона деловой активности, школьные базары и т.д. Аграрии к этому периоду уже понимают полный внутренний баланс рынка и работают на него. Активизируется закупка энергоносителей под отопительный период. Также нельзя забывать о риске обострения нестабильности на Донбассе и проникновения в Украину коронавирусного штамма "дельта", - отметил Шевчишин.