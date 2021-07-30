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Справочный курс гривны 28 июля повышен на 7,51 коп до 26,8516 грн/$1
12:40 30.07.2021 |
Национальный банк 30 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.06 коп. до 26.8159 UAH/USD.
|Показатель
|29.07.2021
|30.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8965
|26.8159
|0.3
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