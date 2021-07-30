Финансовый директор Visa отметил снижение ажиотажа вокруг криптовалют

Весной 2021 года на операции по криптовалютным картам Visa пришлась значительная часть транзакционного объема платежной системы, однако ажиотаж вокруг цифровых активов начинает ослабевать. Об этом финансовый директор компании Васант Прабху рассказал Bloomberg.

Согласно отчету за III финансовый квартал, закончившийся 30 июня 2021 года, объем платежей в системе вырос на 34%, до $2,7 трлн. Объем трансграничных онлайн-переводов увеличился на 56% - большую часть этого роста обеспечили операции, связанные с цифровыми активами.

«Наблюдался большой рост покупок с участием криптовалют, особенно в апреле и мае. Но к июню ажиотаж начал снижаться», - сказал Прабху.

В апреле совокупная капитализация рынка цифровых активов превысила $2 трлн, а индивидуальный показатель биткоина достиг $1,095 трлн. В то же время Ethereum обновил ценовой максимум на уровне $2146.

В мае капитализация рынка опустилась ниже $1,5 трлн, согласно CoinGecko. На момент написания показатель оценивается в $1,6 трлн.

Динамика капитализации рынка цифровых активов в 2021 году. Данные: CoinGecko.

Прабху предупредил, что без поддержки со стороны развивающегося криптовалютного рынка объем трансграничных переводов может сократиться. Транзакции между странами являются одними из самых прибыльных для компании, поскольку на них действует высокие комиссии.

В апреле CEO платежной системы Альфред Келли отметил, что компания обладает «чрезвычайно хорошими возможностями» в сфере цифровых активов. Он также заявил, что Visa может сделать цифровые валюты «более безопасными, полезными и пригодными для платежей».

Напомним, в июле Visa сообщила, что в первой половине 2021 года держатели ее криптовалютных карт потратили более $1 млрд. Тогда компания раскрыла, что в рамках карточных программ сотрудничает с 50 ведущими платформами цифровых активов, включая FTX и Coinbase.



