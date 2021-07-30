Финансовые новости
- |
- 30.07.21
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Финансовый директор Visa отметил снижение ажиотажа вокруг криптовалют
09:59 30.07.2021 |
Весной 2021 года на операции по криптовалютным картам Visa пришлась значительная часть транзакционного объема платежной системы, однако ажиотаж вокруг цифровых активов начинает ослабевать. Об этом финансовый директор компании Васант Прабху рассказал Bloomberg.
Согласно отчету за III финансовый квартал, закончившийся 30 июня 2021 года, объем платежей в системе вырос на 34%, до $2,7 трлн. Объем трансграничных онлайн-переводов увеличился на 56% - большую часть этого роста обеспечили операции, связанные с цифровыми активами.
«Наблюдался большой рост покупок с участием криптовалют, особенно в апреле и мае. Но к июню ажиотаж начал снижаться», - сказал Прабху.
В апреле совокупная капитализация рынка цифровых активов превысила $2 трлн, а индивидуальный показатель биткоина достиг $1,095 трлн. В то же время Ethereum обновил ценовой максимум на уровне $2146.
В мае капитализация рынка опустилась ниже $1,5 трлн, согласно CoinGecko. На момент написания показатель оценивается в $1,6 трлн.
Прабху предупредил, что без поддержки со стороны развивающегося криптовалютного рынка объем трансграничных переводов может сократиться. Транзакции между странами являются одними из самых прибыльных для компании, поскольку на них действует высокие комиссии.
В апреле CEO платежной системы Альфред Келли отметил, что компания обладает «чрезвычайно хорошими возможностями» в сфере цифровых активов. Он также заявил, что Visa может сделать цифровые валюты «более безопасными, полезными и пригодными для платежей».
Напомним, в июле Visa сообщила, что в первой половине 2021 года держатели ее криптовалютных карт потратили более $1 млрд. Тогда компания раскрыла, что в рамках карточных программ сотрудничает с 50 ведущими платформами цифровых активов, включая FTX и Coinbase.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Под предлогом синергии. Что не так с отставками Хомчака и Коваля
|Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финансовый директор Visa отметил снижение ажиотажа вокруг криптовалют
|Золото 30 июля дешевеет в рамках коррекции
|Доллар 30 июля коррекционно дорожает после недели снижения
|Основные фондовые индексы Азии 30 июля снижаются
|Фондовые индексы США 29 июля закрылись ростом
|Доллар подешевел 29 июля без НБУ на фоне снижения активности на валютных торгах
Это интересно
|Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится