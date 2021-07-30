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Золото 30 июля дешевеет в рамках коррекции
08:40 30.07.2021 |
Стоимость золота снижается в пятницу утром после активного роста четверга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22%, или на 4,1 доллара - до 1827,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,5%, до 25,652 доллара за унцию.
В четверг золото подорожало на 1,8% на фоне снижения курса доллара. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и перспективы дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора.
По словам аналитиков Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, данные по ВВП США и по числу заявок на пособие по безработице в стране, оказавшиеся хуже прогнозов, поддерживают идею о том, что ФРС будет придерживаться своей "голубиной" политики. Это, в свою очередь, окажет краткосрочную поддержку котировкам драгоценного металла.
Кроме того, эксперты отметили, что, если стоимость золота превысит отметку в 1850 долларов за унцию, технические покупки металла дадут основание для роста показателя до 1900 долларов.
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