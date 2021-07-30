Доллар подешевел 29 июля без НБУ на фоне снижения активности на валютных торгах

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Доллар на межбанке снова начал дешеветь: 29 июля его курс опустился на 8,5 копеек, и торговля завершилась в рамках 26,85-26,8650 грн/$.

На наличном рынке валютные цены опустились не так сильно. На продаже просели на 3 копейки, а на покупке - на 5:

* до 26,90-27,07 грн/$ - на продаже;

* до 26,65-26,85 грн/$ - на покупке.

Финансисты отмечали небольшое увеличение спроса на наличный доллар в Одесской и Днепропетровской областях, но говорили о небольших валютных продажах населению в других регионах. Средние оптовые наличные курсы за день опустились с 26,93-26,97 грн/$ до 26,92-26,95 грн/$.

На межбанке постепенно снижается активность: сумма сделок на Bloomberg уменьшилась с $204 млн до $164 млн. Причем Нацбанка уже не было на торгах, рынок уравновесился самостоятельно.

"После нескольких дней разносторонней торговли безналичный рынок начал успокаиваться и выравниваться. Спрос и предложение без серьезных перегибов и могут самостоятельно сбалансироваться без помощи регулятора. Это нормально, не могут каждый день фиксироваться курсовые скачки", - прокомментировал "Стране"обстановку финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Удешевление доллара началось с самого утра: на старте торгов его курс опустился на 2 копейки, до 26,89-26,93 грн/$, и за последующие полчаса ушел на 26,88-26,91 грн/$. На этом уровне откупать валюту вышли иностранцы. Благодаря им котировки приподнялись до 26,90-26,9250 грн/$ и до полудня держались возле этих уровней. Однако ближе к обеду снова активизировались валютные продавцы и межбанк покатился вниз - на 26,87-26,89 грн/$, а затем и на 26,85-26,8650 грн/$.

"В целом валютный рынок успокоился, Нацбанк с покупками не выходил. Пауза и переформатирование межбанка. При этом появилась интересная статистика от Нацбанка: выяснилось, что нерезиденты все-таки немного купили ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) в этот вторник. На 505 млн грн. Разовая это покупка или тренд - посмотрим, но в целом приятный сигнал", - отметил в разговоре со "Страной" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли государственные Приватбанк и "Укрэксимбанк", а из покупателей - иностранные "Креди Агриколь Банк" и "ОТП Банк".

Активность валютных спекулянтов несколько спала.

Кабмин сегодня погасил крупный выпуск валютных ОВГЗ - на $350 млн, выплатив по нему купон в размере $10 млн. Однако это не отразилось на валютных торгах.

А Госказначейство провело выплату возмещения по НДС на 1,2 млрд грн, что подстегивало экспортеров к сокращению валютных продаж. Общая сумма выплат в июле перевалила за 7 млрд грн, тем не менее финансисты ждут завтра от чиновников новых выплат. Из-за этого продажи доллара могут сокращаться.

Завтра, 30 июля, финансисты прогнозируют открытие межбанка на 26,85-26,87 грн/$, а торговлю - в диапазоне 26,85-26,90 грн/$.