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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.07.2021
10:29 29.07.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|25.06.2021
|6.7484
|29.06.2021
|6.6647
|30.06.2021
|6.5250
|01.07.2021
|6.6364
|02.07.2021
|6.7342
|05.07.2021
|6.6350
|06.07.2021
|6.5818
|07.07.2021
|6.5550
|08.07.2021
|6.5875
|09.07.2021
|6.6969
|12.07.2021
|6.7735
|13.07.2021
|6.7667
|14.07.2021
|6.7639
|15.07.2021
|6.7917
|16.07.2021
|6.7925
|19.07.2021
|6.6175
|20.07.2021
|6.6435
|21.07.2021
|6.8071
|22.07.2021
|6.7342
|23.07.2021
|7.2667
|26.07.2021
|7.2658
|27.07.2021
|7.3079
|28.07.2021
|7.3026
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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