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Управляющий активами на $7 млрд Horizon Kinetics инвестировал в биткоин на фоне инфляции
09:29 29.07.2021 |
Сооснователь управляющей активами на $7 млрд Horizon Kinetics Питер Дойл в комментарии Financial Times рассказал, что компания сделала ставку на цифровые активы и недвижимость для защиты от инфляции.
«Миру нужен биткоин или какая-то криптовалюта, которая не обесценивалась бы по прихоти банков или политиков. В будущем биткоин не будет расти так сильно и будет подниматься только на относительную величину обесценивания других валют в годовом выражении», - заявил он.
По словам Дойла, люди должны иметь доступ к цифровым активам. Он также отметил ограниченную эмиссию биткоина и рост цены первой криптовалюты на фоне инфляции.
«После пандемии нет дороги назад, в мире существует проблема долга, которая означает либо дефолт, либо обесценивание валюты», - добавил Дойл.
Помимо криптовалют, Horizon Kinetic инвестирует в недвижимость. Компания владеет долями в земельном фонде Texas Pacific Land, канадском застройщике Dream Unlimited и управляющей активами Brookfield Asset Management.
«Наша инвестиционная философия заключается в том, чтобы владеть компаниями, которые управляются с долгосрочной ориентацией, и мы хотим, чтобы инвесторы думали так же», - пояснил Дойл.
Он также добавил, что лучшие долгосрочные инвесторы, «как правило, имеют концентрированные портфели и низкий оборот активов», что позволяет им увеличивать доходность.
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