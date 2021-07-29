Управляющий активами на $7 млрд Horizon Kinetics инвестировал в биткоин на фоне инфляции

Сооснователь управляющей активами на $7 млрд Horizon Kinetics Питер Дойл в комментарии Financial Times рассказал, что компания сделала ставку на цифровые активы и недвижимость для защиты от инфляции.

«Миру нужен биткоин или какая-то криптовалюта, которая не обесценивалась бы по прихоти банков или политиков. В будущем биткоин не будет расти так сильно и будет подниматься только на относительную величину обесценивания других валют в годовом выражении», - заявил он.

По словам Дойла, люди должны иметь доступ к цифровым активам. Он также отметил ограниченную эмиссию биткоина и рост цены первой криптовалюты на фоне инфляции.

«После пандемии нет дороги назад, в мире существует проблема долга, которая означает либо дефолт, либо обесценивание валюты», - добавил Дойл.

Помимо криптовалют, Horizon Kinetic инвестирует в недвижимость. Компания владеет долями в земельном фонде Texas Pacific Land, канадском застройщике Dream Unlimited и управляющей активами Brookfield Asset Management.

«Наша инвестиционная философия заключается в том, чтобы владеть компаниями, которые управляются с долгосрочной ориентацией, и мы хотим, чтобы инвесторы думали так же», - пояснил Дойл.

Он также добавил, что лучшие долгосрочные инвесторы, «как правило, имеют концентрированные портфели и низкий оборот активов», что позволяет им увеличивать доходность.