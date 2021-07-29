Цена на золото 29 июля растет после заседания ФРС США

Стоимость золота в четверг утром растет после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9%, или на 16,25 доллара - до 1815,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,78%, до 25,32 доллара за унцию.

В среду были опубликованы итоги двухдневного июльского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил базовую ставку и объем выкупа активов на прежних уровнях. Кроме того, регулятор ожидает, что инфляция замедлится до целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе.

На этом фоне наблюдается снижение курса доллара, что также поддерживает котировки золота, которое традиционно чувствительно к динамике американской валюты.

Аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что, несмотря на более "ястребиный" тон Федрезерва, подтверждение продолжения стимулирующей политики регулятора поддерживает рост стоимости золота. Кроме того, "хорошими новостями" для золота оказалось также то, что решения ФРС не вызвали рост доходности гособлигаций США.