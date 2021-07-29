Покупки Ахметова спровоцировали подорожание доллара после нескольких дней падения курса

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В середине рабочей недели доллар подрос на три копейки после нескольких дней снижения: 28 июля его курс на межбанке закрепился на 26,92-26,95 грн/$.

На наличном рынке средние цены двигались в разные стороны. На пять копеек опустились на продаже и на столько же поднялись на покупке:

* до 26,95-27,10 грн/$ - на продаже;

* до 26,60-26,90 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорили о низком спросе на доллар и доминирующих продажах валют населением. Оптовые наличные курсы за день опустились с 26,95-27,0 грн/$ до 26,92-26,95 грн/$, выйдя на уровень межбанка.

Нацбанк взял $20 млн

Торговля на межбанке шла на меньших оборотах, чем вчера: объем сделок на Bloomberg сократился с $300 млн до $204 млн. Нацбанк снова покупал доллар, но в более скромных объемах, поскольку появились другие серьезные скупщики.

"В первой половине дня на межбанке доминировали экспортеры: доллар активно продавал госсектор и агропредприятия. Но затем появились крупные покупатели и сообщение о выплате возмещения по НДС, и рынок пошел в обратную сторону. Спрос на валюту подрос", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк с двухкопеечного удешевления американской валюты - до 26,84-26,90 грн/$. После чего ее курс продолжал падать на растущих валютных продажах. Сначала он ушел на 26,85-26,88 грн/$, а затем и на 26,83-26,85 грн/$. Когда установились эти значения, на торгах появился Нацбанк.

По словам казначеев, НБУ выкупал доллар возле уровней 26,85-26,86 грн/$. Общий объем его сегодняшних приобретений оценили в $20 млн. Это не дало котировкам провалиться ниже 26,85 грн/$.

Однако затем активизировались валютные покупки и одновременно появилась новость о выплате Госказначейством возмещений по НДС на 1,5 млрд грн. После такого экспортеры обычно сокращают валютные продажи и начинают придерживать доллар, а импортеры стараются немного прикупить валюты наперед (у них появляется свободная гривна для приобретений).

Из-за всего этого после 15:00 курс доллара принялся расти: сначала оказался на 26,88-26,92 грн/$, а затем и на 26,94-26,97 грн/$. Финишные 26,92-26,95 грн/$ - это уже результат коррекции.

Иностранцы на валютном рынке сегодня были незаметны, финансисты отмечали их внимание к валютным облигациям внутреннего госзайма. Так что они на какое-то время отошли от нашего межбанка.

"Нерезиденты интересуются долларовыми ОВГЗ, гривна их сейчас не интересует. Такие вот настроения. А коммерческие банки больше не испытывают того интереса к гривневым гособлигациям, что раньше. Рынок сужается, а финансировать дефицит госбюджета нужно, как и рефинансировать ОВГЗ", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вылазка "ПУМБа" для Ахметова

Главным валютным продавцом сегодняшнего дня на межбанке, по словам казначеев, стал НАК "Нафтогаз", который помогает Минфину наполнить госбюджет. Точнее, уменьшить его текущий дефицит. От имени госкомпании доллар вовсю продавал государственный "Укргазбанк".

А вот крупным покупателем валюты, который неожиданно для всех вдруг вышел скупать доллар на межбанке, назвали "ПУМБ", который, как известно, принадлежит олигарху Ринату Ахметову. По информации дилеров, он покупал доллар под покупку за 9,17 млрд грн Днепровского металлургического комбината, о которой стало известно недавно.

"Насколько мне известно, сделка будет сложной, и часть оплаты будет проходить не в гривне. То есть Ахметову нужны доллары, чтобы оплатить партнеру какие-то суммы в долларе на его структуры. Такое нередко случается в корпоративных сделках Украины: какие-то суммы уходят на дочерние офшорные компании. Все зависит от договоренностей между сторонами", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Сколько именно валюты может потребоваться Ахметову и сколько ПУМБ еще купит на межбанке, казначеи пока не берутся предсказывать. Тем не менее финансисты уверены, что на этой волне приобретений, а также из-за выплат по НДС (в июле бизнес уже совокупно получил 5,9 млрд грн) курс доллара будет идти вверх.

Завтра, 29 июля, открытие межбанка ждут в рамках 26,93-26,97 грн/$, а дальше рассчитывают на подорожание американской валюты.

"Формируются попытки курсового отскока наверх. Думаю, завтра будем снова тестировать уровень 27,0 грн/$, но на этот раз снизу", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.