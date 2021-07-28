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Glassnode: ралли биткоина не подкреплено фундаментальными факторами
08:36 28.07.2021 |
В текущем росте первой криптовалюты прослеживается влияние ликвидаций на рынке криптодеривативов, в отсутствие улучшения ончейн-метрик к нему стоит отнестись с осторожностью. Такого мнения придерживаются аналитики Glassnode.
В начале недели состояние рынка биткоин-опционов указывало на неминуемый всплеск волатильности, который в итоге реализовался скачком цены к $40 000.
Эксперты обратили внимание на невысокие значения открытого интереса по месячным контрактам с ценой исполнения в диапазоне от $29 000 до $40 000. Наибольшие значения сосредоточились на страйках в $25 000 и $80 000, добавили они.
На рынке фьючерсов сохраняются медвежьи настроения, несмотря на взлет на 30% в последние дни, который усилили ликвидации коротких позиций. Аналитики обратили внимание на то, что стоимость финансирования осталась в зоне негативных значений.
Динамика переданной за сутки ончейн-стоимости в свете последних событий не претерпела изменений. Согласно Glassnode, скользящая медиана за последние 14 дней составила ~$5 млрд против $16 млрд, характерных до обвала в мае.
Эксперты подчеркнули, что показатель не опустился до значений капитуляции 2017 года, которые ознаменовали наступление медвежьего рынка. Они предложили понаблюдать в ближайшие недели, изменится ли отрицательный вектор динамики в ответ на рост цены биткоина.
Аналитики проверили степень корректности текущей оценки по индикатору NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio). Они сделали поправку, исключив внутренние переводы между адресами, принадлежащими одному и тому же владельцу.
Неделю назад, когда цена упала ниже $30 000 EA-NVT опустился в зону относительной перепроданности, что привело к восстановлению котировок в последующие дни. Аналитики подчеркнули, что в отсутствие увеличения сетевой активности ценовое движение не получит подкрепление в виде фундаментальных факторов и потребует от инвесторов осторожности.
При анализе поведения биткоин-адресов специалисты обнаружили рост числа тех, которые получают монеты, в то время как количество тех, что тратят, осталось относительно стабильным. Они также предложили понаблюдать за устойчивостью этой тенденции.
Аналитики охарактеризовали текущие показатели сетевой активности в большей степени медвежьими, хотя и допустили, что они могут отставать от изменения цены биткоина. Эксперты указали, что в идеале нынешний всплеск волатильности должен привести к росту загрузки блоков, в противном случае к текущему росту в предстоящие недели стоит отнестись со скепсисом.
В завершение аналитики Glassnode привели график соотношения рыночной капитализации к реализованной (Market Cap versus Realized Cap, MVRV) в контексте краткосрочных инвесторов. Из него вытекает, что эта категория участников рынка держит монеты со значительным нереализованным убытком.
«STH-MVRV редко достигают таких уровней перепроданности. Почти во всех случаях ранее за этим следовал значительный рост цен. Тем не менее подобные фракталы могут включать в себя и окончательную капитуляцию, которая рождает новый бычий рынок», - заключили они.
Напомним, в июле маркетмейкеры застраховались от рисков падения биткоина ниже $20 000 до конца года.
Ранее старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун назвал более вероятным возврат котировок первой криптовалюты к отметке в $60 000, чем их падение к $20 000.
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