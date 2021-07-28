Финансовые новости
- |
- 28.07.21
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото растет 28 июля в преддверии публикации итогов заседания ФРС США
08:18 28.07.2021 |
Стоимость золота в среду утром растет в ожидании итогов заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,34%, или на 6,05 доллара - до 1805,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,87%, до 24,863 доллара за унцию.
В среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы также ожидают выступления главы центробанка Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки относительно ситуации на рынке и дальнейшего курса политики регулятора.
Аналитики Phillip Futures, мнение которых приводит газета Wall Street, отмечают некоторую осторожность перед публикацией итогов встречи Федрезерва, поскольку регулятор может сообщить подробности сокращения стимулирующих мер. Они также считают, что ФРС подтвердит быстрые темпы восстановления экономики США.
Также на этой неделе на котировки драгоценного металла могут оказать данные по ВВП США, которые будут опубликованы в четверг. Прогнозируется, что экономика страны во втором квартале, по первой оценке, выросла на 8,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
ТОП-НОВОСТИ
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
|Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому
|Не только за «Сватов». Чем опасен Зеленскому бойкот «1+1»
|Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Glassnode: ралли биткоина не подкреплено фундаментальными факторами
|Цена на золото растет 28 июля в преддверии публикации итогов заседания ФРС США
|Курс доллара 28 июля слабо меняется к мировым валютам
|Фондовые биржи Азии 28 июля снижаются вслед за рынками США
|Фондовые индексы США 27 июля отступили от рекордных максимумов
|Госкомпании 27 июля обвалили доллар на межбанке, чтобы помочь Минфину залатать дыры в госбюджете
Это интересно
|TSMC планирует открыть завод по производству микросхем в Японии в 2023 году
|Китай построит первый в мире «чистый» ториевый ядерный реактор, для охлаждения которого не требуется вода
|Китайские исследователи успешно внедрили вирус в нейросеть
|Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом установщика Windows 11
|Audi сохранит фирменную решётку радиатора на всех электромобилях
|Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия
|Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser