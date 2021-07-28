Госкомпании 27 июля обвалили доллар на межбанке, чтобы помочь Минфину залатать дыры в госбюджете

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Доллар продолжает уверенно скатываться вниз. 27 июля его курс на межбанке потерял еще 6 копеек и остановился на 26,89-26,92 грн/$. За прошлую неделю и два дня текущей гривна совокупно укрепилась на 33 копейки.

Средний наличный курс в обменниках сегодня опустился на 5-10 копеек на продаже и на 10 - на покупке:

* до 26,95-27,15 грн/$ - на продаже;

* до 26,60-26,85 грн/$ - на покупке.

В кассах заметной активности не наблюдалось. Люди не кинулись ни скупать подешевевший доллар, ни продавать его. Оптовые наличные цены с утра просели с 26,95-27,0 грн/$ до 26,92-26,94 грн/$.

Нацбанк выкупил больше $100 млн

На межбанке был настоящий бум: объем сделок на Bloomberg подскочил со $184 млн до $300 млн - это максимум июля.

Больше этим летом было лишь 8 июня, когда рынок положительно отреагировал на разговор президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского и нашей стране пообещали помощь после сокращения транзита российского газа. Тогда рынок сбросил валютную выручку, которую придерживал из-за политической неопределенности, и объем торгов на Bloomberg достиг $324 млн, а Нацбанк поставил годовой рекорд по суточному выкупу валюты - $120 млн.

Сегодня Национальный банк тоже доминировал на валютных торгах и приобрел крупную сумму - более $100 млн. Но там так же активно торговали госбанки и другие крупные игроки.

"Сегодняшние торги назвали "ураганом" - слишком активной была валютная распродажа. Доллар продавали все те, кто до этого придерживал в расчете на рост курса. Решили, что его не будет, и кинулись распродавать. И агросектор, и металлурги, и многие другие бизнесы. Шли тотальные распродажи", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк с трехкопеечного снижения курса - до 26,92-26,95 грн/$, после чего котировки сразу покатились вниз. Сначала на 26,92-26,94 грн/$, а затем и на 26,91-26,93 грн/$. Эти ценники фиксировались после 11:30, и примерно в это же время на торгах стали замечать Нацбанк с покупкой валюты.

Нацбанковцы придерживались той же тактики, что и вчера. Не ставили единый курс скупки доллара, а подхватывали самые дешевые и самые горячие, с их точки зрения, валютные продажи. Казначеи рассказали, что НБУ начинал свои приобретения на уровне 26,92 грн/$ и выкупал все ценники ниже этого уровня. По 26,86 грн/$, по 26,85 грн/$, и даже по 26,8450 грн/$ - это ценовой минимум сегодняшнего дня, и на нем непродолжительное время также фиксировались сделки.

Казначеи оценили совокупный объем покупок Национального банка на уровне чуть более $100 млн.

Это значит, что регулятор выкупил треть всего валютного предложения на торгах. Если бы он этого не сделал, то котировки точно бы рухнули в диапазон 27,60-26,70 грн/$ или даже ниже. А так к вечеру котировки отошли наверх, и межбанк закрылся на 26,89-26,92 грн/$.

"Завалили доллар в пол. Свои компании валюту продают, а Нацбанк выкупает. Иностранцы незаметно стоят в стороне, что, кстати, является тревожным сигналом: выход нерезидентов из наших гривневых гособлигаций может продолжаться, а новый иностранный капитал в ОВГЗ не поступает", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Кто спровоцировал обвал доллара

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли госбанки и банки, которые обслуживают крупных агропроизводителей. Финансисты считают, что мощную валютную распродажу спровоцировали госпредприятия, которые активно перечисляют деньги в госбюджет в конце месяца.

"Главными заводилами в валютной распродаже стали крупные госкомпании вроде НАК "Нафтогаза" и ему подобных. Уверен, что он сегодня продавал доллар, и точно не только он, много госпредприятий. Минфин настоятельно попросил (приказал) помочь с наполнением госбюджета, и ничего не оставалось, как начать распродавать свой валютный запас (выручку). Видать, с наполнением казны совсем дело плохо. А вот уже за крупными распродажами госсектора полилось все остальное. И агроэкспортеры, и сталевары, и прочие производители поняли, что курс доллара упадет, и поспешили сбросить валюту еще по более-менее высоким ценам. Покатился снежный ком и накрыл весь рынок", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Иностранцы доллар под ОВГЗ сегодня не продавали. Размещение Минфином новых выпусков облигаций внутреннего госзайма оказалось провальным. Он смог совокупно привлечь в бюджет лишь 3,1 млрд грн. Это двое меньше, чем в прошлый вторник, и втрое хуже показателя позапрошлого, 13 июля, когда бумаг продали на 9,88 млрд грн.

Долларовых гособлигаций чиновники разместили на $65,2 млн, а гривневых - только на 1,4 млрд грн. При этом в гривне рынку предложили пять видов ОВГЗ, это практически ничто:

* на 918 млн грн разместили гособлигаций на 1 год под 11,15%;

* на 296 млн грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;

* на 71 млн грн - на 2 года под 12,09% годовых;

* на 70 млн грн - на 6 лет под 12,75% годовых;

* на 13 млн грн - на 3 года под 12,27% годовых.

Сколько-нибудь заметного повышения ставок по ОВГЗ вслед за ростом учетной ставки Нацбанка (с 7,5% до 8%) на прошлой неделе Минфин не устроил. Только на 0,16% годовых повысил доходность облигациям на 1 год (до 11,15%) и на 0,02% - по шестилеткам. На рынке это не оценили и скупать бумаги не торопились.

Что дальше будет с курсом

Завтра никто не ждет продаж доллара под ОВГЗ. Главными валютными поставщиками межбанка могут остаться госпредприятия, если они не завершили свои конвертации под бюджетные платежи.

Коммерческие корпорации могут сокращать валютную распродажу по мере поступления от Госказначейства возмещений по НДС. Сегодня оно перечислило еще 1,83 млрд грн, а совокупно в июле - 4,4 млрд грн.

В зависимости от активности госпредприятий на продаже доллара финансисты прогнозируют завтра, 28 июля, два сценария валютных торгов. Если госбанки продолжат заливать межбанк валютой, то котировки могут штурмовать уровень 26,80 грн/$ и могут его пробить даже в условиях покупок Нацбанка.

Но если госсектор начнет сворачивать свои продажи, то котировки могут продержаться на текущих уровнях - около 26,88-26,95 грн/$.

"Если валютное госпредложение иссякнет, а капиталы нерезидентов не пришли, то валютного излишка на межбанке может и не быть. Рынок вне баланса. Наблюдается ситуативный залив валютой, пока не дадут команду "отбой". Когда именно это произойдет - сложно сказать", - заметил Андрей Шевчишин.