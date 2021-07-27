Новые COVID-варианты возглавили список угроз для финансовых рынков - Deutsche Bank

Новые варианты коронавируса теперь возглавляют список проблем, касающихся финансовых рынков, согласно ежемесячному опросу Deutsche Bank за июль, опубликованному в этот понедельник.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Так, в последние недели бурный "Дельта" - вариант коронавируса поразил рынки, вызывая беспокойство от того, что пик роста мировой экономики уже прошел, и человечеству грозит новая рецессия.

Отмечается, что в опросе Deutsche Bank, проведенном 21-23 июля, который охватил около 550 профессионалов-экономистов во всем мире, свыше 60% респондентов сказали, что считают новые варианты вируса более тревожными, чем в апреле, когда последний раз COVID-19 признавался самым большим риском.

На втором же месте угроз теперь находятся опасения инфляции.

Как сообщалось, по состоянию на 26 июля, всего в мире с начала пандемии выявлено более 195 миллионов случаев коронавируса.