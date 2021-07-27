Золото дешевеет 27 июля перед заседанием ФРС США

Стоимость золота во вторник утром снижается перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,14%, или на 2,55 доллара - до 1796,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,47%, до 252 доллара за унцию.

Заседание ФРС пройдет 27-28 июля, также в среду ожидается выступление главы центробанка Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются услышать подсказки относительно дальнейшего курса политики регулятора.

"Участники торгов ожидают, подаст ли ФРС сигналы о начале ужесточения (своей денежно-кредитной политики - ред.) путем, например, сокращения объема выкупа акций, что, вероятно, будет плохой новостью для золота", - приводит газета Wall Street Journal комментарии аналитиков Commerzbank.

Эксперты также отметили, что перед встречей стоимость золота будет колебаться у отметки в 1800 долларов.