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Золото дешевеет 27 июля перед заседанием ФРС США
08:53 27.07.2021 |
Стоимость золота во вторник утром снижается перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,14%, или на 2,55 доллара - до 1796,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,47%, до 252 доллара за унцию.
Заседание ФРС пройдет 27-28 июля, также в среду ожидается выступление главы центробанка Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются услышать подсказки относительно дальнейшего курса политики регулятора.
"Участники торгов ожидают, подаст ли ФРС сигналы о начале ужесточения (своей денежно-кредитной политики - ред.) путем, например, сокращения объема выкупа акций, что, вероятно, будет плохой новостью для золота", - приводит газета Wall Street Journal комментарии аналитиков Commerzbank.
Эксперты также отметили, что перед встречей стоимость золота будет колебаться у отметки в 1800 долларов.
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