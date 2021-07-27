Amazon не планирует принимать биткоины в качестве оплаты за товары

Amazon опровергла появившиеся ранее сообщения о намерении компании до конца года начать принимать платежи в биткоинах. О планах гиганта электронной коммерции по началу работы с криптовалютой сообщила британская деловая газета City A.M., сославшись на собственный источник в компании.

Позднее новость распространилась в интернете и Amazon пришлось её опровергать. «Несмотря на наш интерес к этой сфере, спекуляции, которые возникли вокруг наших конкретных планов в отношении криптовалют, не соответствуют действительности. Мы по-прежнему сосредоточены на изучении того, как это может выглядеть для клиентов, совершающих покупки на Amazon», - сказал представитель компании.

В конце прошлого месяца Amazon разместила вакансию на должность ведущего специалиста по цифровым валютам и блокчейн-платформам. Стоит отметить, что слухи о начале приёма биткоинов в качестве оплаты товаров на Amazon способствовали росту курса самой популярной криптовалюты на 14,5 %. К моменту написания этой заметки стоимость биткоина несколько сократилась и криптовалюта торговалась на уровне $36 755 за единицу.

Источник отмечает, что всё больше компаний начинают принимать криптовалюту в качестве оплаты. В результате этого класс активов, который ещё несколько лет назад избегали крупные финансовые организации, постепенно становится мейнстримом. На прошлой неделе глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компания, вероятнее всего, снова начнёт принимать биткоины в качестве оплаты после проведения проверки относительно объёмов получаемой из возобновляемых источников энергии, используемой для добычи криптовалюты.



