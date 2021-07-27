Доллар на межбанке 26 июля ушел ниже 27,0 грн/$ после валютных распродаж аграриев

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с нового провала доллара, который пробил психологический минимум в 27,0 грн/$ несколько раз: 26 июля его курс просел на 7 копеек, и остановился в рамках 26,97-26,98 грн/$.

На наличном рынке "американец" подешевел в среднем на 5-10 копеек:

* до 27,05-27,20 грн/$ - на продаже;

* до 26,70-26,95 грн/$ - на покупке.

Финансисты говорят о снижении активности населения, и небольшом спросе на валюту. Оптовые наличные курсы просели с 27,05-27,10 грн/$ до 27,0-27,03 грн/$.

На межбанке было жарко целый день, хотя общий объем сделок и сократился с пятничных $216 млн до $184 млн. Это уровень выше среднего, и весьма значительный для начала летней недели. Рынок не смог самостоятельно его переварить, и Нацбанку приходилось выходить на торги.

"Рынок был живой, госбанки активно продавали валюту. Нацбанку пришлось выкупать излишек доллара, но он старался делать это незаметно - выкупал на себя предложения в районе 26,96-26,98 грн/$. Работал точечно, чтобы не сильно влиять на текущие котировки. Сохраняется интрига по поводу завтрашнего размещения гривневых гособлигаций, все гадают, как будут меняться ставки Минфина после повышения учетной ставки Нацбанка на 0,5% (до 8% годовых")", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Торговля межбанка сегодня началась с 3-копеечного удешевления доллара - до 26,98-27,02 грн/$. После чего котировки быстро покатились сначала на 26,96-26,99 грн/$, а затем и на 26,95-26,98 грн/$. На это среагировал Национальный банк, хотя и скрытно.

Скрытно потому, что регулятор поменял стратегию на торгах. Он больше не ставил единый курс скупки доллара - по которому ранее сгребал весь валютный излишек. Теперь он действовал иначе, чтобы рынок не ориентировался на ценник Нацбанка и не выстраивался под него. Потому НБУ следил за торгами, и скупал самые дешевые предложения доллара. Скупал все от 26,98 грн/$ и ниже. Тихо покупал: делал банку предложение/совершал покупку и прятался. Как будто его и не было на рынке. Некоторые казначеи назвали это "игрой в прятки".

Так делают, чтобы котировки резко не отскочили наверх, и чтобы доллар не пошел дорожать сразу после удешевления. По разным оценкам, в такой манере Национальный банк приобрел сегодня на межбанке около $30 млн.

Новая тактика центробанка дала свои плоды. На протяжении дня валютный курс лишь раз уходил наверх - поднимался после обеда на 26,99-27,015 грн/$. Но после новых валютных продаж все равно скатился вниз, и день закончился на 26,97-26,98 грн/$.

Главными валютными продавцами называли госбанки, в первую очередь "Укрэксимбанк" и "Приватбанк". А также "Креди Агриколь Банк" и "Альфа-Банк". Казначеи считают, что они распродают валюту агросектора, а также бизнеса, которому предстоит платить налоги на этой неделе.

Крупных валютных распродаж со стороны иностранцев под завтрашнее размещение новых гривневых облигаций внутреннего госзайма никто не заметил. 27 июля покупателям предложат 5 выпусков в гривне: на 1 год, на 1,5 года, на 2,5 года, на 3 года и на 6 лет.

"НБУ стоял стеной, выкупая на межбанке все что просачивалось ниже 27,98 грн/$. В результате курс удалось стабилизировать, но можно констатировать большое предложение. Ждем завтра предложения Минфина при размещении новых выпусков ОВГЗ, может быть также жарко. Все гадают, какие же ставки предложит министерство, повысит ли их. При таких настроениях жесткая позиция Нацбанка на валютных торгах вполне логична, поскольку регулятор не видит активных подключений иностранцев к валютным распродажам. Они остаются на паузе", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сегодня к вечеру Госказначейство отчиталось о выплате бизнесу возмещения по НДС на 2,2 млрд грн, что может завтра несколько сдерживать валютные продажи бизнеса.

Но в центре внимания будет оставаться размещение ОВГЗ правительством. С одной стороны, от него ждут повышения ставок по гривневым гособлигациям в ответ на рост на 0,5% (до 8% годовых) учетной ставки Нацбанка на прошлой неделе. А с другой - активного размещения долларовых облигаций, поскольку на этой неделе Минфину предстоят крупные выплаты по ОВГЗ в американской валюте - на $360 млн:

* на $350 млн - погашение облигаций внутреннего госзайма;

* на $10 млн - выплата купона (проценты).

В теории на эту выплату могли бы пойти $500 млн, которые Украина привлекла на прошлой неделе во время размещения еврооблигаций. Но считается, что те полмиллиарда будут отложены на крупные выплаты по госдолгу, которые предстоят нашей стране в сентябре (на $3 млрд).

Тем более, что заимствования не могут быть взаимнозаменяющими с ценовой точки зрения. Внешние бумаги (еврооблигации) Минфин разместил под 6,3% годовых, а внутренние (ОВГЗ) в последнее время продает в среднем под 3,9%.

На завтра большинство экспертов закладывает широкий диапазон колебаний курса на межбанке.

"Скорее всего, рабочим диапазоном будет 26,95-27,05 грн/$. Нацбанк может продолжить выкупать валютные излишки на межбанке, а Минфин - сделать сюрприз рынку", - сказал Шевчишин.