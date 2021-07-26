Цена биткоина превысила отметку в $38 000

В понедельник, 26 июля, котировки первой криптовалюты в моменте достигли отметки $39 900 (на бирже Bitstamp). За последние сутки монета подорожала на 12,4%, согласно CoinGecko.

На момент написания биткоин торгуется в районе $38 917. Капитализация актива - $722,9 млрд.

По данным bybt, за последние сутки ликвидации на рынке фьючерсов подверглись позиции на более чем $1 млрд, преимущественно короткие.

На деривативной платформе Binance Futures в течение двух минут цена биткоина выросла до $48 000, после чего вернулась к $39 600.

26 июля CEO Binance Чанпэн Чжао сообщил, что неделю назад Binance Futures снизила размер максимального кредитного плеча для новых клиентов, ограничив его на уровне 20x.

«В интересах защиты клиентов мы будем постепенно применять это к существующим пользователям в течение следующих нескольких недель», - написал Чжао.

Цена Ethereum выросла на 8,6%, достигнув на момент написания отметки $2360 (Bitstamp). Индекс доминирования биткоина составляет 45,5%, ETH - 17,3%.

Общая капитализация рынка криптовалют превысила $1,58 трлн. Ниже представлена первая десятка активов по этому показателю.