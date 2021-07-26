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Золото дорожает 26 июля на коронавирусных опасениях
08:47 26.07.2021 |
Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне опасений за распространение штамма коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,26%, или на 4,65 доллара - до 1806,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,41%, до 25,337 доллара за унцию.
Поддержку драгоценному металлу оказывают продолжающаяся волна беспокойств относительно ситуации с коронавирусом. Инвесторы предполагают, что распространение штамма "дельта" замедлит темпы восстановления экономики. Это, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на золото как безопасного актива.
Кроме того, аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления главы центробанка Джерома Пауэлла.
Котировки золота чувствительны к решениям ФРС по ставке, поскольку это также отражается на курсе доллара. Трейдеры также ждут подсказок регулятора относительно дальнейшего курса монетарной политики.
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