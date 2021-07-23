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Банки ожидают дальнейший рост спроса на потребительские кредиты, – опрос НБУ
17:46 23.07.2021 |
Банки ожидают дальнейший рост спроса домохозяйств и корпораций на кредиты и улучшили до рекордного показателя ожидания роста кредитного портфеля бизнеса.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины по итогам опроса об условаиях банковского кредитования.
Отмечается, что в апреле-июне 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего - на займы МСП, гривневые и краткосрочные кредиты. Главные факторы - снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
Смягчение кредитных стандартов для бизнеса банки отмечают третий квартал подряд и объясняют это высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, позитивными ожиданиями относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСП.
Треть респондентов отметили рост уровня одобрения заявок вследствие снижения процентных ставок, прежде всего крупным компаниям, а также из-за увеличения размера займов.
Более 80% банков считают общую долговую нагрузку средней, у крупных предприятий она выше, если сравнить с МСП.
В следующем квартале финучреждения прогнозируют самое значительное с 2013 года смягчение стандартов гривневого кредитования бизнеса.
Также отмечается, что спрос населения на кредиты растет в течение года. Во втором квартале половина респондентов отметили рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку. Стандарты кредитования населения смягчаются третий квартал подряд. По ипотечным кредитам - благодаря позитивным ожиданиям перспектив рынка недвижимости. Для потребительских кредитов это связано с позитивными ожиданиями платежеспособности потребителей и общей экономической активности, а также с конкуренцией с другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями.
Уровень одобрения заявок вырос преимущественно на потребительские кредиты. Каждый пятый банк считает долговую нагрузку домохозяйств низкой. Во втором квартале участники опроса отметили умеренный рост риска ликвидности, кредитного и процентного рисков.
Также в следующие 12 месяцев 79% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 88% - корпораций. Доля банков, ожидающих прироста кредитного портфеля предприятий, является крупнейшей за всю историю наблюдений. 67% финучреждений прогнозируют рост объемов фондирования из-за увеличения средств как населения, так и корпораций.
В ближайшие три месяца банки ожидают дальнейшего роста кредитного риска, в то же время процентный риск и риск ликвидности уменьшатся.
Текущий опрос проводился с 17 июня до 9 июля 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.
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