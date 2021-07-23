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Справочный курс гривны 23 июля повышен на 13,06 коп до 27,0639 грн/$1
12:44 23.07.2021 |
Национальный банк 23 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 13.06 коп. до 27.0639 UAH/USD.
|Показатель
|22.07.2021
|23.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1945
|27.0639
|0.48
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