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Стоимость золота 23 июля стабилизировалась на уровне чуть выше 1800 долларов за унцию
09:16 23.07.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром в целом стабильна на уровне чуть выше 1800 долларов за унцию, при этом с начала недели у цены на металл не было единой динамики, теперь внимание рынков сосредоточено на встрече ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.51 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,05%, или на 0,9 доллара - до 1804,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,15% - до 25,42 доллара за унцию.
С начала недели стоимость золота каждую торговую сессию меняла свое направление. На цену драгоценного металла влияли волатильность рынков и уход трейдеров от риска, стоимость доллара и доходность гособлигаций США.
Теперь рынки ожидают встречу Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 27-28 июля. Стоимость золота чувствительна к заявлениям и решениям американского регулятора по монетарной политике, поскольку это отражается на долларе, что сказывается в стоимости золота.
"Ожидается, что цена на драгоценный металл будет находиться на уровне около 1800 долларов за унцию до следующей встречи FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам - ред.)", - полагают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.
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