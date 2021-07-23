Стоимость золота 23 июля стабилизировалась на уровне чуть выше 1800 долларов за унцию

Стоимость золота в пятницу утром в целом стабильна на уровне чуть выше 1800 долларов за унцию, при этом с начала недели у цены на металл не было единой динамики, теперь внимание рынков сосредоточено на встрече ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,05%, или на 0,9 доллара - до 1804,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,15% - до 25,42 доллара за унцию.

С начала недели стоимость золота каждую торговую сессию меняла свое направление. На цену драгоценного металла влияли волатильность рынков и уход трейдеров от риска, стоимость доллара и доходность гособлигаций США.

Теперь рынки ожидают встречу Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 27-28 июля. Стоимость золота чувствительна к заявлениям и решениям американского регулятора по монетарной политике, поскольку это отражается на долларе, что сказывается в стоимости золота.

"Ожидается, что цена на драгоценный металл будет находиться на уровне около 1800 долларов за унцию до следующей встречи FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам - ред.)", - полагают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.