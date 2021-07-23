Укрепление гривны, рост процентов по депозитам, меньше денег для экономики. На что повлияет учетная ставка НБУ

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Доллар обвалили из-за роста учетной ставки, а теперь надеются на новый приход иностранцев в ОВГЗ и на повышение процентов по депозитам.

Активная валютная торговля межбанка закончилась 22 июля обвалом курса доллара: котировки упали на 8 копеек и остановились на 27,1450-27,16 грн/$. При этом на наличном рынке цены практически не двигались, закрепились на:

* 27,20-27,40 грн/$ - на продаже;

* 27,0-27,15 грн/$ - на покупке.

В кассах банков сохраняется слабая активность. Люди мало покупают доллар, в основном сдают его под оплату отпусков.

Учетка сделала рынок

На межбанке целый день шла живая торговля, а объем сделок на площадке Bloomberg подрос со $130 млн до $150 млн. Нацбанка на торгах не было, но рынок бурлил с самого утра.

"Поначалу основные сделки заключались в рамках 27,18-27,21 грн/$, но перед обедом на межбанк стали активнее подливать доллар. Немного живее валюту продавали нерезиденты, а также банки-спекулянты. Предвкушали повышение учетной ставки Нацбанком, о котором было заявлено в 14 часов. А когда это сообщили официально, гривна укрепилась еще сильнее", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовали безналичные торги с небольшого подорожания доллара (на 1 копейку) - до 27,22-27,25 грн/$. Но уже после первых сделок курс отошел сначала на 27,21-27,23 грн/$, а затем и на 27,17-27,21 грн/$. После этого ненадолго активизировались валютные покупатели, и американская валюта подорожала на одну копейку. Однако уже после 12 часов активизировались продавцы доллара, и он начал скатываться вниз - на 27,17-27,19 грн/$.

Очень было похоже на преждевременный слив информации. Что казначеи раньше, чем надо (до официального сообщения) узнали о грядущем повышении учетной ставке и решили на этом сыграть. Часть спекулянтов зарабатывала на игре на понижении: продавали валюту пока курс не упал, чтобы откупить после удешевления. Это толкало курс доллара вниз еще до заявления Нацбанка

А когда появился официальный релиз о повышении ставки с 7,5% до 8% годовых, межбанк отошел еще ниже. Сначала на 27,16-27,18 грн/$, а затем и на 27,1450-27,16 грн/$.

Попутно укрепление гривны подстегивалось сообщение о дополнительном размещении Украиной 8-летних еврооблигаций на $500 млн.

"Межбанк с самого утра был в широком курсовом диапазоне в ожидании решения НБУ по учетной ставке. Мнения на рынке были смешанными, учитывая заявления председателя Совета Нацбанка Богдана Данилишина о немонетарном характере инфляции. Рынок склонялся, что ставка останется неизменной на уровне 7,5%, поэтому, когда появилась информация о повышении, то реакция была незамедлительной - укрепление гривны", - прокомментировал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Новая ставка и сокращение эмиссии

Два ключевых события сегодняшнего дня - это сообщение о доразмещении 8-летних еврооблигаций на $500 млн, где ориентировочная доходность находилась на уровне 6,625% и снизилась до 6,3-6,4% (спрос оценивается на уровне $1,7 млрд). Это дешевле базового размещения в апреле на $1,25 млрд под 6,875%.

Ну и конечно же повышение Национальным банком учетной ставки на 0,5% - до 8%. Это уже третье поднятие в 2021 году, который начинался с учетки в 6%.

"Понятное, что на носу август, а уже в начале сентября будут пиковые выплаты по внешнему долгу. Кредитный транш МВФ на паузе и надежда лишь на общее распределение под борьбу с коронавирусом и получение $2,7 млрд. Поэтому Минфин на всякий случай готовит "подушку безопасности" - запас средств", - прокомментировал размещение еврооблигаций Шевчишин.

Повышение учетной ставкой назвали вынужденной мерой для борьбы с инфляцией. Это кстати, подтвердил на брифинге и председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, который сказал о том так регулятор опустит инфляцию с текущих 9,5% годовых до целевого уровня 5% ± 1 в 2022 года.

При этом он допустил новое повышение учетной ставки в 2021 году до 8,5% и сохранение повышенного уровня вплоть до второго квартала 2022-го. А также подчеркнул, что НБУ готов и дальше "ужесточать свою монетарную политику".

"Первой реакцией на повышение ставки обычно бывает укрепление гривны, что и наблюдалось сегодня. Рост ставки поднимает привлекательность национальной валюты и логично, что это приводит к снижению курса доллара", - отметил начальник управления казначейских операций Банк Кредит Днепр Юрий Гриненко.

По ходу Кирилл Шевченко сообщил также, что до 2 августа в МВФ должны принять окончательное решение о распределении между странами-членами $650 млрд для поддержки во время коронакризиса, и в течении последующей недели-двух выделить центробанкам мира средства, и $2,7 млрд для Украины в том числе. А также признал важность получения нашей страной не только этого распределения, но и кредитных траншей, без которых, по мнению Нацбанка, возникнут "риски финансирования бюджета Украины". Когда сможем получить от МВФ кредитные средства - руководитель НБУ не уточнил. Хотя известно, что по внешнему госдолгу в сентябре нужно будет уплатить $3 млрд.

Единственное, что расстроило финансистов - это заявленные Нацбанком меры в дополнение к повышению ставки. Их целью является сокращение эмиссии гривны в двух направлениях: через кредиты рефинансирования и через валютный рынок (межбанк).

Во-первых, Нацбанк уже с завтрашнего дня, 23 июля, повышает ставки по своему рефинансированию. И по кредитам на 90 дней, и по кредитам на 3 года. Раньше они стоили одну учетную ставку, и раньше это было 7,5% годовых. А теперь ценник будет рассчитываться по формуле - учетная ставка + 1%. Получится 9% годовых.

Это делается, чтобы банки реже обращались за рефинансированием НБУ, и чаще обходились собственными ресурсами. Тогда регулятор будет меньше "печатать" новой гривны. Средняя цена 3-месячного депозита сейчас составляет 6,9% годовых, а 12-месячного - 8,27%. Значит банку выгоднее собрать деньги у населения, чем идти за ними в Нацбанк и просить рефинансирование.

Во-вторых, НБУ с 1 августа уменьшит среднесуточный объем покупки доллара на межбанке с $20 млн до $5 млн. Станет меньше вбрасывать эмиссионной гривны через валютный рынок: когда регулятор покупает доллар на торгах, он также включает "печатный станок".

"Бразды правления валютным межбанком отдадут рынку. Банкам придется активнее покупать доллар. Такая мера приведет к раскачке курса гривны в более широком курсовом коридоре", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Иностранцам нужны высокие ставки и девальвация

Повышение Нацбанком цен на кредиты рефинансирования серьезно сократить прибыли банков, которые привыкли вкладываться в покупку облигаций внутреннего госзайма. Раньше они брали кредиты НБУ под 7,5% и вкладывались в ОВГЗ под 11-12,6% - столько платят по бумагам сроком обращения 1-5 лет. Выходило 3,5-5,1% годовых дохода.

А с ценой рефинанса на уровне 9%, заработок будет на уровне 2-3,6% годовых.

Потому от Минфина ждут повышения ставок по его ОВГЗ, и даже верят, что оно скоро случиться.

"Думаю, Минфин начнет повышать доходность ОВГЗ уже в ближайший вторник. Этого ждут инвесторы. Прямой связи между учетной ставкой и доходностью облигаций нет, но все же базовая ставка является ключевым индикатором стоимости ресурсов", - сказал председатель правления Юнекс банка Иван Свитек.

Можно сказать, что Нацбанк своим повышением учетки поставил Министерство финансов в безвыходную ситуацию. Оно будет вынуждено повышать проценты по ОВГЗ, чтобы банки продолжали их активно покупать, иначе те сократят объемы таких покупок, и у правительства будут проблемы с финансированием дефицита бюджета и с обслуживанием внутреннего госдолга.

Еще после повышения ставок по ОВГЗ ждут более активных покупок гособлигаций иностранцами, которые в июле выводили свои капиталы из наших бумаг. Одни казначеи считают, что это сразу подогреет интерес к ним со стороны нерезидентов, а другие считают, что те постараются еще дождаться девальвации гривны, чтобы выгоднее было заводить доллар в Украину.

"Нерезиденты достаточно прагматичны в выборе объекта инвестирования и для их возврата на рынок должно быть сочетание нескольких факторов - высокого курса доллара и высоких ставок. Думаю, одного лишь роста ставок пока недостаточно. Важны еще дальнейшие ожидания", - уверен Юрий Гриненко.

Чем активнее иностранцы будут скупать ОВГЗ, заводя под них доллар, тем сильнее будет укрепляться гривна.

Что новая учетка даст вкладчикам

Для украинских вкладчиков повышение учетной ставки и одновременное удорожание рефинансирования должно наконец вылиться в рост ставок по их гривневым депозитам.

Об этом сегодня открыто заявил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук. Он считает, что банки еще не переварили предыдущее повышение учетки в апреле (с 6,5% до 7,5%), и ждет усиления эффекта от нового поднятия ставки. По вкладам населения должны платить больше. Это подтвердили и банкиры.

"Повышение ставки приведет к умеренному росту ставок по депозитам, которые уже начали подниматься в ответ на высокую инфляцию. 12-месячный депозитный индекс UIRD сейчас находится у отметки 8,25% годовых. Тогда как в июне редко превышал уровень 8,1%. Этот процесс не будет быстрым. Но, полагаю, к середине августа мы можем достичь уровней 8,4-8,5%", - спрогнозировал Иван Свитек.

На текущий момент доходность гривневых депозитов не покрывает даже текущий уровень инфляции в 9,5% годовых. На 22 июля средние ставки по вкладам населения такие:

* 3 месяца - 6,9% годовых;

* 6 месяцев - 7,63% годовых;

* 9 месяцев - 8,10% годовых;

* 12 месяцев - 8,27% годовых.

Что дальше будет с курсом

На завтра, 23 июля, финансисты дают разные прогнозы по движению курса доллара. Открытия межбанка ждут в широком диапазоне - 27,13-27,17 грн/$. Но после допускаются разные сценарии.

Как движение на 27,10-27,12 грн/$ или ниже, так и отскок курс наверх к 27,2-27,25 грн/$.

"Боюсь загадывать, но решение по учетной ставке немного переформатировало рынок. Не исключаются попытки укрепить гривну. Так что коридор прогноза широкий - 27,1-27,25 грн/$. Посмотрим будет ли Нацбанк выкупать доллар, если будут сильные валютные продажи", - заметил Андрей Шевчишин.