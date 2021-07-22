Нацбанк ужесточил условия рефинансирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в операционный дизайн монетарной политики, ужесточив условия кредитов рефинансирования для банков.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такие меры приняты в связи с постепенным восстановлением экономики и нормализацией условий функционирования финансовой системы.

Кроме того, корректировка операционного дизайна будет способствовать усилению монетарной трансмиссии через процентный канал и развитию межбанковского кредитного рынка.

В частности, Нацбанк с 23 июля повысил стоимость кредитов рефинансирования, предоставляемых на тендерах, в частности:

ставка по кредитам рефинансирования на срок до 90 дней, предоставляемых путем проведения количественного тендера, установлена на уровне "учетная ставка + 1 п. п." (ранее она равнялась учетной ставке);

ставка по кредитам рефинансирования на срок до 3 лет, которые предоставляются путем проведения процентного тендера, будет не меньше, чем "учетная ставка + 1 п. п." (ранее она была не меньше учетной ставки).

"Для снижения инфляции на горизонте монетарной политики Национальный банк уже трижды повышал учетную ставку в этом году. В то же время для усиления влияния монетарной политики правление центробанка решило дополнительно повысить ставку по кредитам рефинансирования на 1 п. п.", - отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Кроме того, учитывая сохранение высокой ликвидности банковской системы (на 22 июля она превышает 200 млрд грн) размещение депозитных сертификатов сроком до 14 дней определено основной операцией НБУ по регулированию ликвидности. Как и раньше, во время проведения таких количественных тендеров процентная ставка по депозитным сертификатам будет устанавливаться на уровне учетной.

Как сообщалось, ранее Нацбанк начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер, которые были введены в ответ на коронакризис.

В частности, с 1 июля были уменьшены с 5 до 3 лет предельные сроки, на которые предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования и заключаются сделки по инструменту своп процентной ставки.

Кроме того, НБУ ограничил объемы тендеров по долгосрочному рефинансированию суммой 5 млрд грн, а также сократил частоту проведения аукционов своп процентной ставки с двух до одного раза в месяц. Срочность депозитных сертификатов была увеличена до докризисного уровня (14 дней).

В дальнейшем НБУ планирует отказаться от долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября 2021 года. Дополнительно в сентябре 2021 будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.