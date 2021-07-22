НБУ ожидает повышения учетной ставки до 8,5% в 2021г и снижение ее до 6,5% до конца 2022г

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает повышения учетной ставки с 8% до 8,5% в 2021 году и снижение ее до 6,5% до конца 2022 года, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Наш прогноз предусматривает повышение учетной ставки до 8,5% и удержание ее на этом уровне до второго квартала 2022 года. Этого должно быть достаточно для возвращения инфляции к цели 5% к 2022 году", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

По данным Нацбанка, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 8-9%, к концу 2022-го – 5-8,5%, а к концу 2023-го – 5-8%.

Отмечается, что с вероятностью 50% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 7,5-9,5%, к концу 2022-го – 3,5-9,5%, а к концу 2023-го – 3-10%

НБУ также допускает, что с вероятностью 70% к концу 2021 и 2022 гг. ставка останется в диапазонах 6-10,5% и 1,5-11,5% соответственно, а к концу 2023-го – в диапазоне 1-12,5%.