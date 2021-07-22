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Нацбанк снизил план по покупке валюты на межбанке в 4 раза
15:25 22.07.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) с 1 августа и до конца 2021 года намерен ежедневно покупать на межбанковском валютном рынке до $5 млн для наращивания международных резервов, что в четыре раза меньше прежнего индикатива в $20 млн, который действовал с апреля 2020 года.
Как сообщает пресс-служба НБУ, теперь такие интервенции будут осуществляться только при условии укрепления курса гривни по сравнению с предыдущим торговым днем.
Нацбанк отмечает, что пересмотр индикатора соответствует характеру монетарной политики регулятора, направленной на преодоление инфляционного давления, и будет способствовать улучшению механизма монетарной трансмиссии через валютный канал.
"Международные резервы Украины сейчас находятся на высоком уровне - более $28 млрд. Учитывая это, правление НБУ решило уменьшить плановые объемы интервенций для покупки валюты в резервы", - пояснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Он уточнил, что индикативный объем покупки валюты в размере $5 млн составляет чуть более 1% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке, поэтому он не будет препятствовать рыночному курсообразованию.
В НБУ напомнили, что еще одной задачей осуществления валютных интервенций Национальным банком является сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке. Соответственно центробанк при необходимости продолжит проводить интервенции по покупке или продаже валюты в те дни, когда будет существовать существенный дисбаланс между предложением и спросом на рынке.
"В то же время, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась. Рынок развивается, углубляется и становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие Национального банка", - констатируют в НБУ.
Так, в январе-июле 2021 года валютный рынок оставался сбалансированным при троекратном уменьшении интервенций регулятора по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
"Наша политика остается неизменной, то есть мы, как и раньше, будем только сглаживать избыточные курсовые колебания. У нас нет намерений менять нашу стратегию валютных интервенций, и, тем более, отходить от режима плавающего курсообразования. Баланс спроса и предложения на валюту со стороны участников валютного рынка и в дальнейшем будет определять курс гривни", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
Как сообщалось, в апреле 2020 года НБУ сократил плановый объем покупки валюты на межбанке с $50 млн до $20 млн в день, в связи с сокращением клиентских операций на межбанке вследствие негативного влияния коронавируса. С тех пор это индикативное значение сохранялось на указанном уровне.
НБУ с апреля 2018 года для повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярно объявлять объем интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины. При этом в НБУ подчеркивали, что плановый объем интервенций имеет исключительно индикативный характер.
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