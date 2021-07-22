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Справочный курс гривны 21 июля понижен на 1,5 коп до 27,2406 грн/$1
12:25 22.07.2021 |
Национальный банк 22 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.61 коп. до 27.1945 UAH/USD.
|Показатель
|21.07.2021
|22.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2406
|27.1945
|0.169
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