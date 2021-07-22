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Остаток средств на корсчетах банков 22.07.21
10:54 22.07.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|22 июня
|59596.1
|23 июня
|57117.4
|24 июня
|57957.4
|25 июня
|58303.4
|29 июня
|53850.0
|30 июня
|52782.1
|1 июля
|59820.4
|2 июля
|46231.5
|5 июля
|51018.4
|6 июля
|46176.2
|7 июля
|47575.3
|8 июля
|41833.6
|9 июля
|41577.1
|12 июля
|47518.5
|13 июля
|59509.4
|14 июля
|56907.0
|15 июля
|55923.1
|16 июля
|57154.7
|19 июля
|58453.7
|20 июля
|62186.8
|21 июля
|62184.6
|22 июля
|73216.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 июля - 27,2405 грн
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