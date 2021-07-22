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Виртуальные активы не создают существенных рисков для монетарной политики - НБУ
09:11 22.07.2021 |
Национальный банк считает, что виртуальные активы станут весомым явлением как в государственном управлении, так и в отношениях между людьми в течение следующих пяти лет.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время презентации финального отчета исследования «Виртуальные активы 2030» и дорожной карты развития новой индустрии сказал директор департамента стратегии и развития Национального банка Украины Арсен Макарчук.
"Национальный банк считает, что виртуальные активы станут весомым объектом, как в государственном управлении, так и в отношениях между людьми, в течение следующих 5 лет. Мы, как независимый регулятор, заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально удобным и безопасным, и адаптировать эту технологию как можно выгоднее для всех стейкхолдеров, прежде всего для населения Украины", - сказал Макарчук.
Он напомнил, что при обсуждении законопроекта №3637 "О виртуальных активах" было немало дискуссий о рисках как для монетарной политики, так и для финансовой стабильности. Оценка рисков на сегодняшний день базируется на многих предположениях, которые могут стать реальностью или нет.
Однако, по словам директора департамента НБУ, больше всего рисков именно с точки зрения монетарной политики, они заключаются в появлении эмиссионного центра (центров) в Украине и возможности их влияния на политику Нацбанка.
"Сейчас мы пришли к копромиссу и считаем, что на данный момент риски минимизированы", - утверждает Макарчук.
Как сообщалось, Комитет по вопросам цифровой трансформации 30 мая 2021 года рекомендовал Верховной Раде принять профильный законопроект №3637 «О виртуальных активах» в повторном втором чтении. Проект закона регулирует правовой статус виртуальных активов и создаст легальные условия для функционирования этого нового рынка в Украине.
Доработанный документ содержит дополнения, связанные с распределением компетенций государственных органов, которые будут выступать регуляторами в области обращения виртуальных активов. В частности, законопроект четко прописывает пределы полномочий Национального банка Украины и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также их права, обязанности и порядок взаимодействия.
Дополнительно законопроектом предлагается внести изменения в закон о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, согласно которым с момента создания центрального органа исполнительной власти, реализующего политику в сфере оборота виртуальных активов, ему от Министерства цифровой трансформации передаются функции государственного финансового мониторинга в сфере обращения виртуальных активов.
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