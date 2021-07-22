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Стоимость золота снижается 22 июля на росте доходности госбондов США
08:58 22.07.2021 |
Цена на золото в четверг утром опускается, склонность трейдеров к риску сдерживает спрос на традиционно более надежный металл, негативно влияет на стоимость золота и рост доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,9 доллара - до 1800,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% - до 25,238 доллара за унцию.
На рынки возвращается склонность к риску, что негативно влияет на стоимость традиционно более надежных активов, таких как золото. В среду основные американские фондовые индексы показали рост на 0,8-0,9%, биржи Европы выросли на 1,4-1,9%, а рынки Азии в четверг растут в пределах 1,8%.
Рост доходности гособлигаций также негативно сказывается на стоимости золота. Доходность десятилетних US Treasuries за вторник и среду поднялась в целом до 1,292% с 1,199%.
"Драгоценный металл может оставаться на уровне около 1800 долларов на фоне улучшения аппетита к риску и роста доходности гособлигаций США, что сдерживает спрос на надежные активы", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda. Эксперты при этом отмечают, что некоторое ослабление доллара может поддержать цены. Более дешевый доллар делает золото более доступным при его покупке в другой валюте.
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