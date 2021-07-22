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Илон Маск рассказал об инвестициях SpaceX в биткоин
08:43 22.07.2021 |
В рамках конференции The B Word Илон Маск сообщил об инвестициях его космической компании SpaceX в первую криптовалюту.
«Я владею биткоином, Tesla владеет биткоином, SpaceX владеет биткоином», - сказал он.
Маск также сказал, что лично владеет Ethereum и Dogecoin.
На момент написания биткоин торгуется на уровне $32 000. Актив подорожал на 8% за сутки, согласно CoinGecko.
Цена Dogecoin взлетела на 18% за сутки. На момент написания токен DOGE торгуется на отметке $0,2, согласно CoinGecko. Вторая по капитализации криптовалюта стоит $2000.
Согласно официальному сайту The B Word, конференция нацелена на объяснение, «как учреждения могут начать принимать биткоин и как мы все можем поддержать сеть».
Вместе с Маском в мероприятии поучаствовали основатель Twitter Джек Дорси и глава управляющей активами компании ARK Invest Кэти Вуд.
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