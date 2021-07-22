Валютчики приподняли курс доллара на погашении ОВГЗ и слухах об отставке главы Нацбанка Шевченко

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

21 июля безналичный доллар подорожал на 2 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,23-27,24 грн/$. При этом средние наличные курсы почти не изменились:

* 27,25-27,40 грн/$ - на продаже;

* 27,0-27,17 грн/$ - на покупке.

На наличном рынке не было заметной активности, и средние наличные курсы держались в диапазоне 27,20-27,23 грн/$ - ниже межбанка.

На безналичном рынке сегодня шла неровная торговля с переменным успехом. Нацбанка на торгах не было, но активно торговали крупные игроки и спекулянты. Объем сделок на площадке Bloomberg опустился с $162 млн до $130 млн.

"Как и ожидалось, на торги наложило отпечаток крупное погашение гривневых облигаций внутреннего госзайма - на 15,6 млрд грн плюс проценты. Спрос на валюту действительно подрос", - сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк стартовал с 2-копеечным ростом курса доллара - до 27,21-27,24 грн/$, но после 11 часов котировки пошли активно расти. Сначала достигли 27,23-27,26 грн/$, а затем и 27,25-27,28 грн/$. Курсовой откат произошел ближе к обеду - до 27,23-27,25 грн/$, а уже к закрытию рынок вышел на 27,23-27,24 грн/$.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли ING Bank, государственный Укрэксимбанк и спекулянтов, которые продавали на пике роста курса. На покупке были импортеры.

Эксперты считали, что на настроения валютного рынка влиял не только объективный экономический фактор погашения ОВГЗ, но политический момент, связанный со вчерашними слухами по возможной отставке председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

"Утром валютные покупатели сразу пошли в атаку, полагаю, что сработали вечерние новости по главе НБУ. Еще шло переваривание результатов вчерашнего размещения Минфином новых выпусков гособлигаций. Однако спекулятивного спроса явно не хватило на вторую половину дня. В итоге котировки отошли от максимумов", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Еще банкиры пеняли на спекулятивный фактор и на биржевую игру под конкретных экспортеров.

"Поначалу курс гнали наверх под нескольких крупных продавцов. Сработали технично: подняли ценники и сняли несколько больших заявок на продажу доллара. Создали дефицит. Это позволило поднять курс и подержать его повыше какое-то время. Как только прошло несколько нужных валютных продаж, рынок отошел на исходные позиции. То есть сработала схема по "загону оленей", которую удачно наложили на слухи по Нацбанку и на погашение ОВГЗ", - заверил директор казначейства крупного банка.

Шевченко - работает: ответ Нацбанка

Офис Президента сегодня публично не комментировал слух о возможной отставке председателя Нацбанка Кирилла Шевченко, который публиковался вчера Financial Times со ссылкой на источники в ОП.

А в НБУ в ответ на запрос "Страны" заверили, что Шевченко продолжает работать.

"Председатель Национального банка продолжает работать в соответствии с законами и Конституцией Украины", - заявила нам пресс-служба регулятора.

Там также не преминули перечислить главные достижения, и сохранение плавающего валютного курса на межбанке: "За год пребывания К.Шевченко в должности председателя НБУ удалось успешно пройти вызовы, вызванные распространением коронавирусной инфекции, поддержать макрофинансовую стабильности (в том числе через инфляционное таргетирование), сохранить предсказуемую политику плавающего курсообразования на рынке".

Мало валюты под новые правила

Новые валютные правила, позволяющие юрлицам и физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП - укр.) без валютных контрактов/обязательств покупать валюту на межбанке до €100 тыс. в день, которые заработали вчера, 20 июля, пока не сказываются на рынке и на курсе.

Как сообщил "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, вчера госбанк получил одну заявку клиента на покупку валюты, а сегодня - ни одной.

А в Национальном банке "Стране" заявили, что от всей банковской системы (73 банка) получили лишь 31 заявку на покупку валюты без обязательств. Но там пеняют на то, что возможность совсем новая, не разрекламированная.

"20 июля юридические лица-резиденты осуществили 31 операцию по покупке валюты без оснований и обязательств в пределах лимита в 100 тыс. евро (в эквиваленте) на сумму 1,5 евро (в эквиваленте). Наиболее востребованными валютами были доллар, евро и фунт стерлингов. В то же время указанные данные не являются показательными. 20 июля было первым днем действия соответствующего ослабления, поэтому выводы делать рано", - ответили в пресс-службе Национального банка.

Получается, что в среднем на одного покупателя без валютных обязательств вчера было приобретено лишь порядка €48,4 тыс., вдвое меньше позволительного.