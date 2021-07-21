На территории Европейского союза могут ограничить платежи наличными и запретить анонимные транзакции с криптовалютой

Такие предложения содержатся в планах Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По мнению авторов инициативы, самый простой способ для преступников отмыть деньги - совершить крупные платежи наличными. Поэтому Еврокомиссия предлагает установить лимит на крупные выплаты наличными в размере 10 000 евро.

Также в Еврокомиссии считают, что все переводы криптоактивов должны быть отслеживаемы, а анонимные кошельки - полностью запрещены.

Еврокомиссия заявила, что транзакции криптовалюты должны регулироваться теми же правилами, что и обычные банковские переводы.

Ограничение платежей наличными и запрет на анонимные криптокошельки позволят сделать финансовый сектор максимально прозрачным, поскольку анонимные банковские счета уже запрещены законами ЕС, считают в Еврокомиссии.

Инициативу должны одобрить Европарламент и Совет Европы. Это может быть длительным процессом, отмечает Bloomberg. В Еврокомиссии заявляют, что новые правила борьбы с отмыванием денег планируется ввести не позже 2024 года.



