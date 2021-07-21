PayPal повысил лимит на покупку криптовалют до $100 000

Платежная система PayPal объявила об увеличении лимита на покупку криптовалют для клиентов из США с текущих $20 000 до $100 000 в неделю.

«Изменения позволят нашим клиентам получить больший выбор и гибкость при покупке криптовалюты», - пояснили в компании.

В PayPal пообещали поддерживать усилия по повышению информированности пользователей о цифровых активах.

C ноября 2020 года сервис разрешил клиентам из США покупать, продавать, хранить, а с марта 2021 года еще и оплачивать покупки биткоином, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в магазинах-партнерах.

Напомним, в мае PayPal анонсировал добавление возможности вывода криптовалют на сторонние кошельки.

Ранее компания подтвердила планы по покупке кастодиального сервиса для цифровых активов Curv. Стороны рассчитывали закрыть сделку в первой половине 2021 года.