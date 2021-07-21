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Mastercard упростит конвертацию криптовалют в фиат
08:50 21.07.2021 |
Платежная система Mastercard расширит программу карт для криптовалютных компаний, чтобы упростить конвертацию цифровых активов в фиат. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Mastercard в сотрудничестве с Evolve Bank & Trust, Paxos и Circle протестируют новую возможность, которая позволит большему числу банков и криптовалютных компаний предлагать карты желающим «тратить свои цифровые активы везде, где принимают Mastercard».
Среди партнеров инициативы также Metropolitan Commercial Bank, Uphold, BitPay, Apto Payments, i2c Inc. и Galileo Financial Technologies.
В сообщении отмечается, что сейчас криптовалютные провайдеры сталкиваются с трудностями при конвертации валют. Новая инициатива должна исправить эту проблему.
Для облегчения конвертации криптовалют в фиат используют платформы Paxos и Circle. В рамках пилота своеобразным мостом для этой цели будет служить стейблкоин от Circle (USDC). Официальный представитель Mastercard Кэти Прибе заявила CoinDesk, что пока USDC является единственным задействованным в тестировании стейблкоином.
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