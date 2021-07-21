Mastercard упростит конвертацию криптовалют в фиат

Платежная система Mastercard расширит программу карт для криптовалютных компаний, чтобы упростить конвертацию цифровых активов в фиат. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Mastercard в сотрудничестве с Evolve Bank & Trust, Paxos и Circle протестируют новую возможность, которая позволит большему числу банков и криптовалютных компаний предлагать карты желающим «тратить свои цифровые активы везде, где принимают Mastercard».

Среди партнеров инициативы также Metropolitan Commercial Bank, Uphold, BitPay, Apto Payments, i2c Inc. и Galileo Financial Technologies.

В сообщении отмечается, что сейчас криптовалютные провайдеры сталкиваются с трудностями при конвертации валют. Новая инициатива должна исправить эту проблему.

Для облегчения конвертации криптовалют в фиат используют платформы Paxos и Circle. В рамках пилота своеобразным мостом для этой цели будет служить стейблкоин от Circle (USDC). Официальный представитель Mastercard Кэти Прибе заявила CoinDesk, что пока USDC является единственным задействованным в тестировании стейблкоином.