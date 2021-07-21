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Золото дешевеет 21 июля на возвращении рисковых настроений
08:24 21.07.2021 |
Стоимость золота несколько снижается в среду утром после роста ранее, при этом увеличение фондовых рынков США свидетельствует о возвращении рисковых настроений после волатильности в начале недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,95 доллара - до 1808,45 доллара за тройскую унцию, во вторник золото несколько подорожало. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,33% - до 24,913 доллара за унцию.
В начале недели на мировых рынках наблюдалась волатильность, связанная с рисками пандемии. Инвесторы опасались, что штамм "дельта", который считается более заразным и опасным, может привести к новому ужесточению карантина и отразиться на восстановлении экономики.
Хотя золото и является традиционно более надежным активом, в понедельник его стоимость упала из-за глобальной распродажи, которая привела к снижению мировых фондовых индексов в среднем на 1-2,5%. После коррекционного роста днем ранее стоимость драгоценного металла вернулась к снижению, тогда как фондовые индексы США во вторник показали рост на 1,5-1,6%.
"Цена на драгоценный металл растеряла недавний рост после увеличения индексов Уолл-стрит, что сдержало спрос на безопасные активы", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda.
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