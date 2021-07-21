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Доллар 21 июля дорожает к евро до максимальных значений
13:07 21.07.2021 |
Курс более надежного доллара в среду днем растет по отношению к евро пятый день подряд и достигает максимальных значений с начала апреля на фоне опасений за распространение коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1773 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1779 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1,1751 доллара, что является максимумом для доллара в паре с евро с начала апреля. Курс доллара к иене рос до 110,08 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93 пунктов, при этом ранее он рос до 93,18 пункта, что также является максимумом с начала апреля.
Поддержку курсу доллара продолжает оказывать спрос на американскую валюту как на более надежную на фоне опасений относительно того, что распространение штамма коронавируса "дельта" негативно отразится на восстановлении мировой экономики.
"Пока не улягутся опасения, связанные с влиянием штамма "дельта" на восстановление мировой экономики, доллар продолжит укрепляться, особенно если ЕЦБ на заседании в четверг даст сигнал о склонности к мягкой монетарной политике", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).
Очередное заседание ЕЦБ состоится в четверг. Трейдеры ждут, что регулятор оставит без изменения свою мягкую монетарную политику. При этом рынки интересует, как может измениться заявление регулятора в части ожиданий по дальнейшей политике после того, как он скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции ровно до 2%, при этом ранее она составляла "чуть ниже 2%".
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