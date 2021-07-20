Маркетмейкеры застраховались от рисков падения биткоина ниже $20 000

18 июля на бирже криптовалютных деривативов Deribit прошли две сделки по 500 пут-опционам на биткоин с экспирацией 31 декабря и ценами исполнения в $20 000 и $22 000.

Сделки заключены при помощи внебиржевой платформы для институциональных инвесторов Paradigm.

«Невозможно получить ликвидность по требованию для такого объема непосредственно в стакане!», - говорится в сообщении.

CEO QCP Capital Дариуса Сита в интервью CoinDesk заявил, что в эти дни также наблюдался значительный интерес к продаже сентябрьских путов.

В издании предположили, что с высокой вероятностью покупателями контрактов выступили крупные инвесторы. За счет подобных действий они захеджировали длинные позиции на спотовом или фьючерсном рынках.

Опцион пут дает право покупателю продать базовый актив по фиксированной цене. Последняя может быть выше рыночной на момент экспирации, что выгодно трейдеру.

Владелец контракта занимает медвежью позицию, но также может использовать его в качестве страховки для компенсации потерь, возникших если его основная ставка на спотовом/фьючерсном рынке не оправдает себя.

Согласно skew, в долгосрочной перспективе на рынке опционов преобладают бычьи настроения. Отношение цен опционов пут/колл по шестимесячным контрактам остается ниже нуля.

Однако на горизонте недели, одного и трех месяцев наблюдается противоположная ситуация. Это говорит о доминировании медвежьих ставок.







