Bitcoin упал ниже психологически важной отметки 30 000 долларов

Bitcoin упал ниже 30 000 долларов впервые с 22 июня, в результате чего другие цифровые монеты также подешевели.

Как сообщает портал CoinMarketCap, за последние 24 часа с рынка криптовалют «вымыло» более 90 миллиардов долларов. Биткоин упал более чем на 6 %, Ethereum - почти на 9 %, а XRP - практически на 11 %.

Падение биткойнов произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках. В понедельник для индекса Dow Jones Industrial Average был худший день с октября прошлого года.

«На мировых рынках наблюдается широкая распродажа, повсеместно сокращаются рисковые активы», - сказала Аннабель Хуанг (Annabelle Huang), партнер компании Amber Group, предоставляющей финансовые услуги в области криптовалют.

"Есть опасения по поводу качества и силы восстановления экономики и ослабление активов с более широким риском, включая высокую доходность. Вкупе с недавней слабостью биткойна это привело к дальнейшему падению рынка криптовалют", - Аннабель Хуанг

Падение биткойна ниже 30 000 долларов может быть началом движения курса к отметке между 22 000 до 24 000 долларов. Так считает Виджай Айяр (Vijay Ayyar), руководитель отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno.

С тех пор, как в середине апреля биткойн достиг рекордного уровня почти в 65 000 долларов, его цена упала более чем на 50%.







