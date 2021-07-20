Стоимость золота 20 июля коррекционно растет

Цена на золото во вторник утром растет после глобальной распродажи понедельника, связанной с коронавирусными рисками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 7,75 доллара - до 1816,95 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подешевело на 0,4%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% - до 25,2 доллара за унцию.

В понедельник на мировых рынках наблюдалась глобальная распродажа, которая привела к снижению мировых фондовых рынков и падению сырьевых цен. Так, фондовые индексы Азии, Европы и США снизились в среднем на 1-2%, медь также подешевела на 2%, а нефтяные цены упали на 6%.

Золото при этом в понедельник подешевело, хотя и является традиционно более надежным активом, но стоимость драгоценного металла сдержало укрепление доллара к основным мировым валютам и общая тенденция к снижению.

Трейдеры уходили от риска из-за опасений по поводу штамма "дельта" коронавируса, который считается более заразным и может быть более опасен, что представляет угрозу для перспектив восстановления экономики.

Аналитики Guotai Junan Futures при этом не ожидают значительного давления на стоимость драгоценного металла в ближайшее время, пишет газета Wall Street Journal. В частности эксперты связывают это с непостоянством курса доллара.