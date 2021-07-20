WSJ: отсутствие стандартов бухучета криптовалют создает риски для инвесторов

В США призвали Совет по стандартам финансового учета (FASB) разработать требования к отчетности компаний с вложениями в криптовалюты. Из-за отсутствия четких стандартов инвесторы подвергаются дополнительным рискам, сообщает Wall Street Journal.

В последнее время надзорные органы США уделяют большое внимание рынку цифровых активов. В мае председатель SEC Гэри Генслер призвал Конгресс внести ясность в регулирование биткоин-бирж. В июне он заявил, что последние должны соответствовать требованиям защиты инвесторов, аналогичным тем, что применяются на рынках акций и деривативов.

Однако в сфере бухгалтерского учета нет никакого прогресса. В прошлом году FASB не включил эту тему в повестку, заявив, что криптовалютные инвестиции не получили широкого распространения среди компаний.

В июне 2021 года Совет инициировал сбор общественных мнений касательно своих будущих проектов. Организация отметила цифровые активы, подчеркнув, что получила «несколько» запросов от участников рынка с просьбой включить эту тему в программу.

Согласно документу, в отсутствие четких стандартов владеющие криптовалютами компании по аналогии с товарными знаками классифицируют их как «нематериальные активы». При таком подходе к учету активов их балансовая стоимость не отражает реальный рост цен.

В соответствии с рекомендациями AICPA, компании должны пересматривать балансовую стоимость криптовалют не реже одного раза в год. Она должна списываться, если она опустилась ниже цены покупки.

Однако, если показатель растет, компания может отразить полученную прибыль только при продаже активов. Из-за этого инвесторы не видят полной картины происходящего на балансах таких организаций.

«На самом деле вы получаете меньше половины всей истории», - заявил в разговоре с WSJ руководитель отдела планирования ресурсов TaxBit Аарон Джейкоб.

В июне Джейкоб также направил в FASB письмо с просьбой разъяснить порядок учета цифровых активов. По данным издания, с аналогичной просьбой независимо друг от друга выступили аудиторско-консалтинговая компания PwC и группа конгрессменов во главе с Томом Эммером.

В FASB предположили, что эту проблему можно решить, если позволить компаниям применять правила учета по справедливой стоимости в отношении тех цифровых активов, соответствующая цена которых «может быть легко определена».

Совет собирает общественное мнение до 22 сентября 2021 года. Представитель организации сообщил WSJ, что FASB рассмотрит полученные комментарии «к началу следующего года». Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, какие действия предпримет разработчик стандартов, если предпримет вообще.







