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Доллар немного подешевел, но может отскочить наверх, если его завтра начнут скупать ФОПы
23:54 19.07.2021 |
Новая неделя на межбанке началась с небольшого удешевления доллара: 19 июля его курс просел на 3 копейки и достиг 27,21-27,22 грн/$. При этом наличный курс опустился на 5 копеек на продаже и на 3-10 копеек - на покупке:
* 27,27-27,40 грн/$ - на продаже;
* 26,95-27,17 грн/$ - на покупке.
Спрос на наличную валюту со стороны населения был небольшим, люди в основном сдавали доллар. Оптовый наличный курс опустился с 27,20-27,23 до 27,15-27,22 грн/$.
На межбанке немного снизился объем торгов: на Bloomberg он сократился со $175 млн до $157 млн - это средний показатель. Тем не менее торговля шла довольно живо, и на этот счет эксперты строили разные версии.
"С продажами валюты были заметны госбанки и некоторые иностранцы. С утра было много продаж доллара, но затем банки крыли свои валютные позиции и котировки отошли наверх. Нацбанка не было, рынок сбалансировался самостоятельно", - рассказал "финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На открытии межбанка доллар сегодня поднялся на 3 копейки - до 27,22-27,25 грн/$, но уже со старта стал скатываться вниз. Сначала ушел на 27,20-27,22 грн/$, а затем и на 27,17-27,19 грн/$ - это минимум сегодняшнего дня. Так произошло за счет активных продаж доллара. Главным валютным продавцом назвали государственный "Укрэксимбанк", а на покупке отмечали "Ситибанк", "Креди Агриколь Банк" и банк "Глобус". Много было валютных покупателей из числа спекулянтов, и именно они отыграли наверх цену доллара под закрытие безналичных торгов: пошли откупать валюту вечером и подняли котировки на 27,21-27,22 грн/$.
"Были разные объяснения происходящего на торгах. Кто-то говорил, "Укрэксимбанк" допродает доллар госагентства "Укравтодор", а кто-то - что это выручка Национальной аграрной компании за зерно. Так что до конца непонятно, что это за валюта. При этом иностранцы в основном покупают валюту, но некоторые могут иногда ее и ситуативно продавать. Скорее всего, это доллар клиентов-экспортеров, а не покупателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Однако ситуация неоднозначная", - отметил директор казначейства одного из крупных банков.
Не все верят, что иностранцы будут завтра сколько-нибудь активно покупать гривневые гособлигации, которые предложит Минфин - шесть выпусков: на 6 месяцев, на 1 год, на 1,5 года, на 2 года, на 3 года и на 5 лет.
"Как по мне, все идет к развороту валютного курса наверх. В пятницу нерезиденты вышли из ОВГЗ на 574 млн грн, то есть тенденция к выводу капиталов не затихает. Поэтому думаю, что размещение ОВГЗ завтра может быть слабым (особенно с оглядкой на то, что на этой неделе может меняться размер учетной ставки Нацбанка). Ведь на мировых рынках коррекция. Страх перед новой волной коронавируса приводит к распродажам, и нас это тоже затронет: цены на зерно еще держатся, а вот акции дешевеют и нефть тоже - сорт Brent рухнул на 5% и оказался ниже $69 за баррель. А у нас еще есть и свои риски. Ситуация на Донбассе продолжает обостряться, и какой-то поддержки не видно, что также может мотивировать вывод вложений иностранцев", - руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
От итогов размещения ОВГЗ завтра будут зависеть валютное предложение на межбанке и курсовое движение.
Второй важный момент - это вступление в силу с завтрашнего дня, 20 июля, постановления Нацбанка №80, которое позволяет юрлицам и физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОПам - укр.) покупать валюту без валютных контрактов на сумму €100 тыс. в сутки.
Финансисты пока не берутся предсказывать объемы таких приобретений, их влияние на межбанк и на курс гривны.
"Для тех же ФОПов возможность покупать доллар или евро была всегда, но для нее нужно было иметь основания, например валютный контракт. Эти основания проверял валютный контроль банка и позволял покупку. То есть в "Приват24" была соответствующая техническая возможность (кнопка, меню). Теперь же валютные покупки до €100 тыс. проверять не будут, а будут проводить свободно по запросу клиентов. Спрос на эту услугу пока сложно предсказать, будем смотреть завтра по итогам дня", - сказал пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.
С оглядкой на все факторы и риски финансисты стали реже прогнозировать укрепление гривны. Среди опрошенных "Страной" казначеев и аналитиков, конечно, были те, кто ждет завтра движения на 27,20 грн/$ или ниже, но их было очень мало. Большинство говорили о повышении до 27,30 грн/$ или даже выше.
"Допускаю завтра движение курса наверх, посмотрим, как пойдет. Вообще курсовая раскачка на этой неделе может быть в широком диапазоне - 27,2-27,35 грн/$. До решения Нацбанка по учетной ставке (будет обнародовано в четверг, 22 июля) рынок может быть на паузе", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.
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