Сложность майнинга биткоина снизилась еще на 4,8%

В результате очередного перерасчета сложности майнинга биткоина показатель снизился на 4,81% - до 13,67 трлн хешей (Т).

Это четвертое подряд сокращение сложности. Рекордным стало предыдущее, произошедшее 3 июля 2021 года, когда значение упало почти на 28%.

Данные: BTC.com.

По прогнозу BTC.com, снижение прекратится, и при следующем перерасчете показатель окажется в небольшом плюсе. Рост может быть более значительным, если хешрейт продолжит восстанавливаться к майским максимумам.

За период между изменениями сложности майнинга среднее значение показателя составило 97,87 EH/s. На момент написания средний хешрейт за последние семь дней достиг 100,55 EH/s (согласно BTC.com).

По данным BitinfoCharts, на 17 июля вычислительная мощность сети биткоина составила 109,24 EH/s.

Данные: BitinfoCharts.

Падение хешрейта началось в мае после перебоев с электроснабжением в китайской провинции Сычуань. Снижение показателя продолжилось в июне на фоне репрессий в отношении майнинга в стране.

Под давлением властей китайские майнеры начали перевозить оборудование в другие юрисдикции, сообщил тогда вице-президент пула Poolin Алехандро де ла Торре в комментарии ForkLog. По его словам, эру доминирования Китая в майнинге можно считать законченной.

Однако, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), это произошло еще до начала гонений на индустрию в стране - уже в марте на Китай приходилось менее 50% совокупного хешрейта биткоина.

Согласно де ла Торре, основными направлениями миграции для китайских майнеров стали США, Канада и Казахстан. Некоторые представители индустрии рассматривали возможность переезда в Россию.