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Сложность майнинга биткоина снизилась еще на 4,8%
11:54 19.07.2021 |
Это четвертое подряд сокращение сложности. Рекордным стало предыдущее, произошедшее 3 июля 2021 года, когда значение упало почти на 28%.
По прогнозу BTC.com, снижение прекратится, и при следующем перерасчете показатель окажется в небольшом плюсе. Рост может быть более значительным, если хешрейт продолжит восстанавливаться к майским максимумам.
За период между изменениями сложности майнинга среднее значение показателя составило 97,87 EH/s. На момент написания средний хешрейт за последние семь дней достиг 100,55 EH/s (согласно BTC.com).
По данным BitinfoCharts, на 17 июля вычислительная мощность сети биткоина составила 109,24 EH/s.
Падение хешрейта началось в мае после перебоев с электроснабжением в китайской провинции Сычуань. Снижение показателя продолжилось в июне на фоне репрессий в отношении майнинга в стране.
Под давлением властей китайские майнеры начали перевозить оборудование в другие юрисдикции, сообщил тогда вице-президент пула Poolin Алехандро де ла Торре в комментарии ForkLog. По его словам, эру доминирования Китая в майнинге можно считать законченной.
Однако, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), это произошло еще до начала гонений на индустрию в стране - уже в марте на Китай приходилось менее 50% совокупного хешрейта биткоина.
Согласно де ла Торре, основными направлениями миграции для китайских майнеров стали США, Канада и Казахстан. Некоторые представители индустрии рассматривали возможность переезда в Россию.
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