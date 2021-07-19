Золото дешевеет 19 июля на ожиданиях по пандемии коронавируса

Цена на золото в понедельник утром слабо опускается после роста предыдущих недель, инвесторы при этом оценивают ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,19%, или на 3,5 доллара - до 1811,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,1% - до 25,512 доллара за унцию.

Стоимость золота не показывает уверенной динамики в начале недели после того, как до этого четыре недели подряд металл дорожал. За это время суммарно цена на металл поднялась на 2,6%.

Несколько сдерживает коррекционное удешевление золота ослабление доллара к иене и коронавирусные риски. Так, на утренних торгах доллар дешевеет к иене на 0,1%, в то время как к основным мировым валютам доллар стабилен. Более дешевый доллар делает металл доступнее при его покупке в другой валюте, что поднимает спрос на золото.

В то же время более надежное золото инвесторы предпочитают в периоды высокой неопределенности. Так, штамм "дельта" коронавируса вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив восстановления экономики, что поднимает спрос на более надежные активы.