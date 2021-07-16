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НБУ впервые за 1,5 месяца отказался от валютных интервенций на межбанке
17:15 16.07.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 июля 2021 года не покупал валюту на межбанковском рынке. При этом он также не продавал доллары на межбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций после того, как в течение шести недель выходил на межбанк с покупкой (иногда с продажей) валюты.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 993,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 823,80 млн долларов.
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