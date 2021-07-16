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Китай отчитался о тестировании цифрового юаня — объём транзакций достиг $5,3 миллиарда
Национальный банк Китая отчитался о тестировании электронного юаня. Организация заявила, что объём транзакций с использованием национальной цифровой валюты достиг отметки в 34,5 миллиарда юаней (около $5,3 миллиарда). Об этом пишет Bloomberg.
Сумма сигнализирует о том, что Китай опережает другие страны по запуску цифровой национальной валюты. Согласно отчёту, пользователи совершили более 70,7 миллиона транзакций с использованием новинки. В дальнейшем центробанк намерен продолжать развивать систему, но не назвал конкретных сроков официального запуска.
Также разработчики заявили, что они завершили основной этап исследований конструкции и функций цифровой валюты, но в будущем хотят расширить масштаб испытаний и возможных сценариев по её использованию.
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