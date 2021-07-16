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ЦБ Китая опубликовал первый white paper цифрового юаня
Рабочая группа Народного банка Китая (НБК) по исследованию и разработке DCEP опубликовала технический документ, посвященный национальной цифровой валюте КНР.
Регулятор отметил, что в настоящее время он сосредоточен на пилотных испытаниях проекта, поскольку разработка функций и тестирование системы «в основном завершены».
Согласно документу, экономика Китая «переходит от высокоскоростного роста к высококачественному развитию», поэтому страна нуждается в розничной платежной инфраструктуре, «адаптированной к цифровой эпохе».
В НБК подчеркнули, что по мере цифровизации доля наличных платежей снижается, а на рынке появляется все больше криптовалют и глобальных стейблкоинов, которые влекут за собой системные риски. Этим обусловлена разработка инструмента, который регулятор назвал e-CNY.
«[Криптовалюты] не обладают внутренней стоимостью, высоковолатильны, отличаются низкоэффективными транзакциями и огромным потреблением электроэнергии. Они вряд ли могут служить валютой, используемой в повседневной экономической деятельности. Кроме того, криптовалюты являются спекулятивными инструментами, представляющими риски для финансовой безопасности и социальной стабильности», - говорится в документе.
НБК определили e-CNY как выпускаемую центральным банком цифровую версию фиатного юаня, которая управляется уполномоченными операторами. Это гибридный финансовый инструмент, имеющий статус законного платежного средства на территории КНР и слабую связь со счетами.
«Цифровой юань обладает всеми основными функциями денег [...]. Эмиссия и обращение [e-CNY] идентичны физическому юаню, но его стоимость передается в цифровой форме. [...] Цифровой юань - обязательство центрального банка перед населением», - отметил регулятор.
Поскольку НБК относит e-CNY к денежной массе M0, по депозитам в цифровом юане не начисляются и не выплачиваются проценты. За операции с инструментом не взимается комиссия.
С запуском e-CNY НБК рассчитывает повысить доступность финансовых услуг в Китае. Например, иностранные граждане смогут завести цифровой кошелек без открытия счета в банке. Инструмент также совместим с существующими платежными системами.
Регулятор подчеркнул, что цифровой юань готов к использованию в трансграничных платежах, однако на фоне сложной конъюнктуры международных отношений инструмент предназначен в основном для внутреннего рынка.
«В будущем НБК будет активно реагировать на инициативы G20 и других международных организаций по улучшению трансграничных платежей, а также изучать применения CBDC в трансграничных операциях», - добавили в ЦБ.
Специалисты НБК заявили, что e-CNY включат в нормативно-правовую базу. Он уже соответствует ее требованиям, в том числе по части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в документе.
e-CNY поддерживает анонимные транзакции при условии их малого объема. Переводы больших сумм отслеживаются.
«[Цифровой юань] призван удовлетворить общественный спрос на услуги анонимных платежей небольшой стоимости [...]. Между тем, необходимо защититься от неправомерного использования e-CNY в преступной деятельности», - отметил регулятор.
В НБК утверждают, что система цифрового юаня собирает меньше информации о транзакциях, чем существующие электронные платежные системы, и не предоставляет эти данные третьим лицам.
Документ предусматривает несколько типов цифровых кошельков. В зависимости от «степени идентификации персональных данных» для них установлены различные лимиты на одну транзакцию и дневной объем операций. Наименее привилегированные аккаунты могут быть зарегистрированы без предоставления подтверждающих личность документов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели также могут открыть цифровой кошелек. На них распространяются аналогичные правила и есть возможность создать несколько дополнительных кошельков, привязанных к основному.
Регулятор впервые официально сообщил о том, что e-CNY поддерживает смарт-контракты и является программируемым инструментом. По словам специалистов НБК, эта возможность не нарушает его денежных функций.
Ранее тестирование в столице провинции Сычуань показало, что варианты использования e-CNY можно ограничить, что создает дополнительные возможности для цензурирования транзакций.
НБК рассчитывает получить комментарии от заинтересованных лиц и общественности. Ведомство не представило конкретную дорожную карту проекта и сроки его официального запуска.
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