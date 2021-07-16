Банки выдали бизнесу более 4 миллиардов кредитов под госгарантии

По программе поддержки микро, малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 июля банки выдали 1795 кредитов на сумму 4,27 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе.

Об этом сообщают в Министерстве финансов.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 2,1 млрд грн. Это около 51% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).

В то же время в июне предоставлено 229 кредитов на сумму 1,7 млрд грн с обязательством по долгу в 472 млн грн.

Больше всего кредитов выдал "Приватбанк" - 944 кредита на общую сумму 853 млн грн, что составляет почти 100% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году.

Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является "Ощадбанк" - 606 кредитов на общую сумму 1,764 млрд грн.

Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где в целом выдано 113 кредитов на 371 млн грн. Во Львовской и Киевской областях, которые входят в тройку крупнейших, этот показатель составляет 126 кредитов (310 млн грн) и 103 кредиты (290 млн грн) соответственно.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, оказалось в сферах оптовой и розничной торговли (632), сельского хозяйства (516) и перерабатывающей промышленности (257).



